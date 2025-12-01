La Universidad de Oviedo modifica los contenidos de cinco másteres

Reunión por partida triple la que ha tenido este lunes la Universidad de Oviedo. Primero, Consejo de Gobierno ordinario. Después, extraordinario, al que se ... ha sumado el Consejo Social. Entre otras cosas, el rector ha informado del grado de cumplimiento del Plan Estratégico, como ya hiciera en el último Claustro.

En la reunión ordinaria se han aprobado cinco modificaciones sustanciales de cinco másteres universitarios, con el objetivo de adaptarlos a nuevas necesidades formales y docentes. En concreto, se han renovado los planes de estudio de los siguientes másteres:

Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre por la Universidad de Oviedo.

Máster Universitario Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres por la Universidad de Oviedo.

Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación por la Universidad de Oviedo.

Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Universitat Politécnica de Valencia.

Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género.

Lo cierto es que no se trata de una medida excepcional. En lo que va de año, la Universidad ha aprobado un total de 15 modificaciones sustanciales de planes de estudio, 13 de ellas en máster universitario y 2 de ellas en grados. Además, se han realizado otras 66 modificaciones no sustanciales.

El vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, explica que el objetivo de los cambios es «mantener una actualización constante de los planes de estudio y garantizar que nuestra oferta académica responde de manera ágil a las demandas sociales, científicas y profesionales». Marchante ha detallado que estas modificaciones pueden implicar cambios en la adscripción a campos de estudio, la reordenación de asignaturas, la fusión o división de materias, o la incorporación de nuevos contenidos.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el calendario académico del curso 2025-2026. Recoge que el acto de inauguración del curso 2026-2027 será el 9 de septiembre de 2025 y el periodo lectivo comenzará el día 10 de septiembre.

Además, Santa Catalina de Alejandría se celebrará el 27 de noviembre de 2026 y Santo Tomás de Aquino, el 29 de enero de 2027.

También se ha dado luz verde a la convocatoria pública de ayudas destinadas a financiar congresos organizados por personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo que se celebrarán en el Principado de Asturias a lo largo de 2026. La convocatoria, integrada en el II Plan Plurianual de Investigación y Recursos Humanos 2025-2028, cuenta con un presupuesto máximo de 40.000 euros y se concederá en régimen de concurrencia competitiva.

Por último, la sesión ordinaria también ha servido para informar sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio, que se sitúa en una cifra del 62,23 % respecto de los créditos definitivos.

Los hitos del curso 2024-2025

En la reunión extraordinaria, celebrada de forma conjunta para todos los miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, el rector, Ignacio Villaverde, ha presentado el informe de gestión del curso 2024-2025, además de dar cuenta del grado de cumplimiento de los planes estratégicos. Durante su intervención, Villaverde ha realizado un recorrido por los principales hitos que marcaron dicho curso académico: actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de la investigación, el comienzo del proceso de revisión del desempeño docente, el acuerdo con el Consejo de Estudiantes para reforzar su participación en los órganos de gobierno, así como la programación cultural e institucional vinculada al Año Canella, el homenaje a Rafael Altamira y el centenario del nacimiento del profesor Gustavo Bueno.

Y aunque no quiera ya Ignacio Villaverde hablar de las universidades privadas, al hacer repaso de curso pasado debe el rector admitir que estuvo marcado por los primeros trámites para su implantación, así coo por la decisión del Gobierno del Principado de implantar la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo.

En el apartado de infraestructuras, Villaverde ha puesto el foco en la presentación del anteproyecto de ampliación del campus de El Cristo, en el inicio de las obras del edificio de la calle Independencia, en la recuperación de las Colonias de Salinas y en los avances administrativos vinculados a la futura residencia universitaria de Gijón.