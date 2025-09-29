Investigación con sello asturiano entre la Tierra y la Luna desde el cielo canario La Universidad de Oviedo tendrá horas de observación en la mayor infraestructura telescópica del Observatorio del Teide

El Two-meter Twin Telescope (TTT), que se compone de varios edificios en el Teide, bajo una imagen de larga exposición de la Vía Láctea.

La Universidad de Oviedo ha alcanzado un nuevo acuerdo de colaboración con la empresa Light Bridges, que permitirá a la institución acceder a la mayor infraestructura telescópica del Observatorio del Teide (Tenerife): el Two-meter Twin Telescope (TTT). Este proyecto de vanguardia, impulsado junto al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), está financiado íntegramente con capital privado y abre nuevas posibilidades en el estudio del Sistema Solar y el espacio profundo.

Con la investigadora Noemí Pinilla Alonso, astrónoma del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA, Universidad de Oviedo), como referente en sistemas solares y defensa planetaria, la institución académica refuerza su estrategia de impulsar proyectos de alto impacto en el ámbito de la astrofísica.

El acceso al TTT permitirá a sus equipos disponer de datos de primer nivel para avanzar en líneas de investigación competitivas a escala internacional, así como impulsará la creación del primer grupo de observación astronómica profesional en Asturias.

En el marco de este acuerdo, la consultora Vector Horizonte ha donado a la universidad Derechos de Tiempo de Observación (DTO) del TTT. Estos DTO, reconocidos como bienes corporales canarios, garantizan horas de observación y el acceso a los datos generados, asegurando así la continuidad y calidad de la investigación universitaria.

El proyecto contará con la colaboración de destacados expertos internacionales como Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges, y Humberto Campins, astrofísico, miembro del equipo científico de la misión OSIRIS-APEX (antes OSIRIS-REx) de la NASA y profesor en la Universidad de Florida Central (EE. UU.) y en la Universidad de Coimbra (Portugal). La suma de estas trayectorias consolida la proyección internacional de la iniciativa y conecta a la Universidad de Oviedo con redes científicas de excelencia.

La participación en el TTT, considerado una infraestructura científico-tecnológica singular, fortalece la presencia de la Universidad de Oviedo en la gran ciencia, favorece la atracción de talento investigador y abre nuevas oportunidades de colaboración público-privada. Además, contribuye al desarrollo y generación de valor en Asturias y Canarias.

Con esta alianza, la Universidad de Oviedo se posiciona como un actor clave en la investigación astronómica y espacial, mientras que el TTT se consolida como un polo de interés para la comunidad científica internacional y un puente de cooperación entre el sector privado y las instituciones académicas.

La propia Noemí Pinilla agradeció «el mecenazgo privado» que permite al ICTEA acceder a tiempo de observación en el TTT, ya que «sin datos no hay ciencia». El objetivo inmediato de estas observaciones será «el estudio del espacio cislunar (entre la Tierra y la Luna) y de los asteroides metálicos y carbonatados, que son una posible fuente de recursos en el espacio y que enlazan con la tradición de saber minero de esta universidad».