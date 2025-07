URA pide que se celebren elecciones agrarias el 17 de julio y critica a los sindicatos UCA, Asaja y Coag «por intentar paralizarlas»

El coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, exigió este lunes que se celebren las elecciones agrarias en Asturias en la fecha prevista, el ... 17 de julio, y criticó a los sindicatos agrarios Asaja, Coag y UCA, porque «tras 23 años sin elecciones, están intentando paralizarlas y que no se celebren».

Fernández rechazó la actitud de estas organizaciones agrarias que han introducido un recurso contencioso administrativo en el Juzgado para pedir la impugnación de las elecciones. «Estos sindicatos que llevan sin elecciones desde hace 23 años, parece que les resulta poco tiempo y quieren otros 23», señaló.

Añadió que también hay problemas para la celebración de elecciones en el consejo regulador de la IGP Ternera Asturiana, «con una gestora por la puerta de atrás». «Vimos lo que pasó en el Consejo de Caza, cuando se nos dejó fuera porque casualmente apareció una solicitud de otra organización», aseguró.

Además, el abogado de URA, Juan Galán, indicó que el sindicato no entiende por qué las organizaciones agrarias han pedido ahora la suspensión de las elecciones cuando en el periodo legal de alegaciones no presentaron ninguna. «Parece que han esperado al último momento para poder paralizar unas elecciones muy demandadas por el campo», zanjó.

Asaja, Coag y UCA se defienden de las acusaciones

Las tres organizaciones sindicales Asaja, UCA y Coag han respondido a las acusaciones del secretario general de URA, Borja Fernández.

«Desde Asaja hemos detectado importantes errores en el censo, que pueden distorsionar el proceso electoral y afectar a los resultados, vulnerando los derechos fundamentales de los electores. En el caso de las Sociedades Civiles solo se permite el voto del representante, no pudiendo hacerlo el resto de socios aún realizando un ejercicio efectivo de la actividad agraria.

Tampoco se permite votar a los colaboradores de las explotaciones que normalmente son los conyugues.Privando así a todos ellos de la posibilidad de elegir a sus representantes en el Consejo Agrario», subrayó Ramón Artime

Añadió que «lo más grave es que los electores que figuran en el censo definitivo son 6.159, superando con creces el número de cotizantes, lo que nos lleva a pensar que si esto ocurre a pesar de las exclusiones mencionadas anteriormente, hay un elevado número de votantes que no se dedican a la actividad de manera profesional ni cotizan a la seguridad social agraria», señaló.

También la secretaria general de Coag, Mercedes Cruzado, comentó que «Borja Fernández está acostumbrado a contar mentiras y a distorsionar la realidad. Nosotros por supuesto que queremos que se celebren elecciones, pero queremos unas elecciones justas y transparentes en donde todos puedan participar», señaló Cruzado.

También José Ramón García de UCA explicó que «Borja Fernández tiene muy poco tiempo en esto y lo que demuestra es que no tiene idea de cómo funcionan las cosas. Las elecciones se tienen que dar, y nadie está en contra de que se celebren, pero lo que no puede ser es que se celebren unas elecciones de cualquier manera. Ahora mismo son una chapuza. Y lo que pedimos es que todo el electorado pueda participar, no sólo algunos», sentenció el secretario general de UCA.