Valencia pagará 40 euros a los cazadores por cada jabalí abatido para frenar la peste porcina También Aragón pone precio a cada cabeza: 30 euros para los titulares de los cotos de caza por ejemplar muerto

A. Villacorta Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:27

Si Asturias es una de las regiones con más riesgo de verse afectada por la peste porcina africana (PPA), según los datos del Ministerio de Agricultura, otras comunidades como Valencia o Aragón ya han empezado a tomar medidas para evitar que se propague.

En Valencia, el objetivo que se ha marcado la Generalitat es eliminar 50.000 jabalíes hasta el mes de septiembre, para lo que pagará 40 euros a los cazadores por cada ejemplar abatido.

Y, para ello, ha reservado «seis millones de euros que se destinarán no solo a los 40 euros por ejemplar cazado, sino también a la infraestructura de recogida y al tratamiento de los restos», según anunció el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Además, añadió que «el plan se prolongará en el tiempo, si es necesario».

Dentro de estas medidas de urgencia, en las que participará la empresa pública Vaersa, también se pondrá en marcha un dispositivo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la caza no resulte una solución satisfactoria.

«Esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas», subrayó Martínez Mus, cuyo objetivo es terminar con la sobrepoblación de jabalíes, ya que se calcula que hay más de 150.000 en toda la comunidad.

21.000 empleos en riesgo en Aragón

Y, mientras en Asturias los criadores de gochu asturcelta alertan de que la peste porcina podría terminar con la raza en apenas 24 horas, también Aragón ha tomado cartas en el asunto.

Allí, el Gobierno pagará a los titulares de cotos de caza 30 euros por jabalí abatido, además fomentar con más intensidad la actividad cinegética en las comarcas limítrofes con Cataluña, tras los brotes aparecidos en jabalíes en la Comunidad vecina.

Esta es una de las principales medidas acordadas en un Consejo de Gobierno extraordinario para tratar de evitar que esta enfermedad que no afecta a humanos pero que es letal en los cerdos, entre en un territorio, el aragonés, que es el principal productor de porcino de España, donde este sector representa más del 40% de la producción final agraria y crea más de 21.000 empleos directos e indirectos.