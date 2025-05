El Principado espera que su vía fiscal beneficie a 120.000 asturianos

La vía fiscal asturiana, la que el Principado defiende como progresiva y beneficiosa para quien menos tiene, benefició el año pasado a 100.000 ... personas. «Hemos iniciado una campaña de difusión de las bonificaciones, por importe de 70 millones, porque queremos llegar a 120.000 asturianos». Así lo aseguró el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos en la sesión plenaria de la Junta General.

Guillermo Peláez defendió que «la vía fiscal asturiana es un concepto que se basa en aprovechar las competencias autonómicas para hacer el sistema tributario más progresivo» y enumeró alguna de las deducciones a las que pueden acogerse los contribuyentes asturianos. «Las que benefician por adquisición de viviendas en la zona rural o por personas menores de 35 años».

Volvió a defender que «la vía fiscal asturiana es correcta», ya que el objetivo del Principado es «hacer nuestro sistema tributario más progresivo, más justo, garantizando la suficiencia financiera para el Estado del Bienestar». No obstante, dejó claro que «todo es susceptible de mejora», y confirmó que «ya trabajamos en una reforma del IRPF, que será el resultado del acuerdo político de las fuerzas que sustentan este Gobierno».

«Un infierno para el contribuyente»

Unas palabras que no convencieron lo más mínimo al diputado de Vox Gonzalo Centeno. Fue él quien pidió la comparecencia del consejero para hablar de fiscalidad. Para Centeno, la vía fiscal asturiana «es un infierno para el contribuyente asturiano que solo se solucionará con unas elecciones». Una vía fiscal que, no obstante, resumió «en el IRPF, esa es toda su propuesta», y que, afirma, no beneficia a quien menos tiene. «Si un contribuyente desfavorecido económicamente no hace la declaración porque sus rentas no superan el mínimo exento, el efecto de sus deducciones se pierde; sí aun haciéndola no tiene cuota íntegra por el efecto de las reducciones que contempla la ley en la base imponible, como por ejemplo los mínimos personales y familiares, el efecto de sus deducciones se pierde; si por ser lego en la materia confirma el borrador que le presenta la Agencia Tributaria, el efecto de sus deducciones se pierde porque estas no aparecen reflejadas en él».

En su opinión, hay «un efecto pernicioso: no corregir en la tarifa los años de inflación acumulada», por lo que resume la vía fiscal asturiana en «un bonito atraco».