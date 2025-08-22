Villaviciosa da un paso hacia adelante e instala 15 hidrantes en sus zonas rurales

El alcalde maliayo, Alejandro Vega, afirma que la prioridad de este proyecto es «proteger a las personas y este es un instrumento fundamental porque aporta seguridad»

El Ayuntamiento de Villaviciosa, además de ser el primero en Asturias en disponer de un Plan de Prevención contra incendios forestales aprobado el pasado mes de mayo, este viernes ha dado un paso más hacia delante en la lucha contra incendios al presentar un nuevo proyecto de instalación de sistemas de extinción, en concreto quince hidrantes, que estarán distribuidos en las zonas rurales del municipio.

Este proyecto, que será licitado en los próximos días y que pretende finalizarse este mismo año, es una de las primeras medidas operativas que se ejecutarán en el marco del Plan de Prevención de Incendios y que será financiado por el Principado, por un importe de 47.000 euros.

A la presentación del proyecto asistieron hoy el alcalde maliayo, Alejandro Vega Riego, y Javier Vigil Fabián, director general de Gestión Forestal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado. Además del ingeniero forestal municipal, Javier Calleja.

Este último explicó los detalles del proyecto que pretende «colocar 15 hidrantes nuevos, para los cuales se aprovechó el 90% de la red municipal de agua. El proyecto y la obra empezarán ahora y se prolongará durante el mes de septiembre y octubre, para tener en esa fecha todos los hidrantes ya en servicio», explicó Calleja.

Añadió que «ahora remitiremos a los servicios de Protección Civil la ubicación de todos ellos, con sus respectivas coordenadas, de manera que lo puedan integrar en sus bases de datos y ante una futura emergencia tengan los puntos localizados y con el acceso lo más rápido posible», explicó el ingeniero forestal.

Además, aseguró que con esta nueva red «tenemos ya cubierto todo lo que es el norte del municipio y el eje central, de manera que nos quedaría un poco para una siguiente fase, la cual, estamos trabajando en ella ya en la zona sureste del municipio donde tenemos más asociaciones privadas de agua en las cuales tenemos que intentar buscar una forma mejor para articularla ante la ausencia de red municipal», zanjó.

También el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, comentó que la prioridad de este proyecto es «proteger a las personas y este es un instrumento fundamental que aporta seguridad y ayuda también en casos de emergencias a que los recursos se puedan destinar a la extinción de incendios, protegiendo primero a las personas», subrayó el regidor.

Explicó, además, que Villaviciosa tiene un alto riesgo de incendio por su gran masa forestal y por ello «nació la prioridad de aprobar ese plan, aunque no estábamos obligados a ello, pero Villaviciosa es un municipio de riqueza forestal, y eso conlleva también a la necesidad de planificación y destinar más recursos para también apoyar a ese sector forestal», concluyó Vega.

Por último, el director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, catalogó como «un triunfo» la puesta en marcha de este proyecto innovador. «Nosotros dentro del fondo de infraestructuras rurales que tenemos firmado con los ayuntamientos, les exigimos que tengan una planificación de las infraestructuras que van a destinar a la defensa contra incendios, pero este proyecto de Villaviciosa va más allá, esto coordina todos los medios que van a intervenir en un centro forestal, desde Protección Civil, Bomberos de Asturias, Policía Local, incluso Sanidad», señaló Vigil.

Añadió que «este tipo de proyectos es el camino a seguir, es necesario tener esta planificación que nos indique el camino que tenemos que seguir cuando uno de estos incendios entra en alguna entidad local en algún Ayuntamiento», finalizó.