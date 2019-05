«He visto a mucha gente apoyarse en vallas para descansar» Miércoles, 29 mayo 2019, 03:23

«Como guía turístico profesional, considero una verdadera lástima que la Senda del Oso -que es una de nuestras mayores joyas naturales, cuya mínima dificultad técnica y su fácil acceso hacen de ella uno de los recursos turísticos de mejor y más fácil acceso para cualquier tipo de público se encuentre en un estado de conservación que roza lo deplorable.

A simple vista, las vallas de protección que hay a lo largo de todo el recorrido parecen robustas, pero por dentro muchas de ellas están podridas debido al paso del tiempo y a la evidente falta de mantenimiento.

La Senda del Oso evidencia una absoluta falta de atención y un deterioro que tiene como consecuencias accidentes como el mío o como el de la persona que, lamentablemente, ha fallecido hace unos días -el ciclista segoviano residente en Valladolid Julio Martín, de 60 años, que murió el pasado 12 de mayo tras ceder la valla donde se apoyaba-.

He visto a mucha gente apoyarse en las vallas para descansar, ya que en apariencia parecen muy seguras, y si no se actúa de manera urgente mi accidente no será el último.

Espero que las autoridades competentes pongan atención en este asunto, ya que rutas como ésta son parte de la economía de zonas en las que el turismo es casi la única actividad económica de futuro. Esta debería ser una verdadera preocupación para nuestros políticos, sean del signo que sean».