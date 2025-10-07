Zapico asegura que cumplir los plazos de la UE para la construcción de vivienda es ahora «el menor de sus quebraderos de cabeza»

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, aseguró este miércoles en sede parlamentaria que el cumplimiento de los plazos ... previstos por los fondos del PRTR de la UE para la financiación de los proyectos enmarcados dentro del proyecto para la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes es, hoy por hoy, «el menor de los quebraderos» en su día a día al frente de la consejería. Y es así, explicó, porque asegura que pese a la situación inicial en la que se encontró este proceso cuando hace dos años IU-Convocatoria por Asturias entró al Gobierno regional y él asumió estas competencias, actualmente asegura que el cumplimiento está garantizado.

Zapico quiso desvelar en sede parlamentaria que, cuando apenas llevaba unos meses al frente de la cartera, su equipo recibió una llamada del Ministerio de Vivienda «pidiéndonos que renunciáramos a los fondos europeos asignados, porque la ejecución era tan lenta que consideraban imposible desarrollarlos a tiempo, y otras comunidades autónomas estaban mejor posicionadas para aprovecharlos». Sin embargo, destacó, su equipo logró revertir la situación asta el punto de que lograron convencer al ministerio que Asturias merecía continuar con las licitaciones en curso y por lo tanto mantener los 50 millones iniciales asignados, sino también sumar otros cinco millones más, que se destinaron a una nueva promoción en Carreño.

Así, subrayó, en estos momentos los casi 55 millones de euros destinados a 12 proyectos que suman 570 viviendas están todos licitados, adjudicados y en marcha. «Hoy, ese cumplimiento, al que España en su conjunto también está obligada, no tiene por qué generar problemas con la Unión Europea», aseguró el consejero en respuesta a una pregunta formulada por la diputada popular Sandra Camino, quien planteó serias dudas sobre este cumplimiento.