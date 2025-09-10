Los vuelos Asturias-Canarias serán diarios desde octubre de 2026 El Ejecutivo pagará 363.000 euros al año para que Binter blinde la ruta y le exigirá que el 65% de los viajeros vengan de las islas

R. M. / CH. T. Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:25

Blindadas. El Principado suscribió ayer el contrato adjudicado a la aerolínea Binter y anticipado por EL COMERCIO para que mantenga y refuerce las conexiones entre Asturias y las Islas Canarias. La empresa percibirá 363.000 euros al año a cambio de cumplir con un calendario de exigencias que incluye que los vuelos sean diarios a partir de octubre de 2026.

El viceconsejero de Movilidad, Jorge García, consideró «muy importante consolidarnos como un destino atractivo y accesible en un mercado tan relevante, cuyo flujo de visitantes viene creciendo en los últimos cinco años». La ruta aumenta progresivamente desde 2019, espoleando un nuevo turismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2024 Asturias recibió 51.283 visitantes del archipiélago, un 79,6% más que en 2019.

El convenio entre ambas partes incluye que la aerolínea efectúe acciones promocionando a Asturias como destino. El objetivo que la consejería le marca a Binter es que el 65% de quienes utilicen la ruta sean canarios que la aprovechen para llegar hasta Asturias.