El líder de Sumar en Asturias y portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, formará parte de la nueva Ejecutiva estatal de Movimiento Sumar, ... donde asumirá la Secretaría de Plurinacionalidad, Federalismo y Modelo de Estado. Critica «la estrategia nacional de Podemos para dañar al Gobierno estatal» y acusa a la diputada Covadonga Tomé, ahora líder de Somos, de hacer lo mismo frente al Gobierno del Principado. «Es enormemente peligroso, porque le puede poner una alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha», reprocha.

–Movimiento Sumar completa su mutación a partido y Asturias tendrá un peso importante en el mismo, con cuatro personas en los órganos de gobierno.

–Desde Movimiento Sumar se mira a Asturias con unos ojos particulares, precisamente porque estamos en el Gobierno y somos un ejemplo en el desarrollo de políticas valientes en el terreno de los derechos sociales, de los derechos laborales, del derecho a la vivienda...

–Quien más y quien menos tiene ya puesta la mirada en las elecciones de 2017. ¿Mantienen la apuesta por Convocatoria por Asturies?

–Por supuesto. Es el referente de la izquierda transformadora. Es un espacio consolidado y los actores que estamos dentro estamos cómodos y, además, abiertos a que otros actores puedan participar también en ese proceso de confluencia.

–Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿tiene esperanzas de que Podemos se integre en Convocatoria por Asturies?

–No depende de nosotros. Desde luego la estrategia que está desarrollando Podemos, por lo menos a nivel estatal, no nos da buenas vibraciones. Parece que están en la estrategia de cuanto peor, mejor, y dañar al Gobierno de unidad progresista. Eso es enormemente peligroso porque le puede poner una alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha.

Estabilidad parlamentaria «Será Tomé quien tenga que decidir cuál será su papel de cara a los presupuestos»

–En Asturias existe, además de Podemos, el partido de Covadonga Tomé, Somos. ¿Ve viable unirlos bajo un mismo paraguas?

–Primero tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Nosotros respetamos a todas las organizaciones y, desde luego, a la diputada Covadonga Tomé, que ha iniciado ese camino de construcción de una nueva organización que, por lo que estamos viendo en las últimas semanas, no se está diferenciando de Podemos. Está utilizando la misma estrategia de dañar a los gobiernos progresistas, de cuánto peor, mejor, y creemos que es una estrategia equivocada. Pero, en todo caso, esperamos que reconduzca esa posición y que vuelva un poco a la senda de defender las políticas progresistas frente al ataque que estamos viviendo de la derecha de la otra derecha.

–Esta semana hemos sido testigos de un duro rifirrafe entre usted y Tomé en relación con la composición de la Mesa. ¿Han acercado posturas?

–No he tenido la oportunidad de hablar con ella, la verdad. Pero bueno, una cosa son las diferencias políticas y otra, la relación personal, que por mi parte es magnífica. Es una compañera, pero, desde luego, últimamente creemos que se ha equivocado.

–Teniendo en cuenta este distanciamiento con Tomé, que es quien da la mayoría a la izquierda en la Cámara. ¿La comisión de investigación ha puesto en peligro la estabilidad parlamentaria?

–Una comisión de investigación parlamentaria no es una investigación policial y tiene por objeto que se asuman responsabilidades políticas, y en este caso, ya se han asumido. Nosotros reclamamos que se abrieran puertas y ventanas y que el departamento de Industria se regenerara completamente, y es lo que se ha hecho. Y estoy convencido de que si Convocatoria por Asturies no estuviera en el Gobierno no se hubiera conseguido. Por ello, la estabilidad del Gobierno está asegurada y ahora será Covadonga Tomé quien tendrá que decidir cuál será su papel de cara a los presupuestos y de cara a lo que queda la legislatura. Si quiere estar con el bloque que defiende políticas de progreso, con el bloque que defiende avanzar en derechos o con el bloque de la derecha y la extrema derecha.

Fiscalidad «Avanzar en la progresividad supone hablar también de nuevas figuras impositivas»

–La Consejería de Hacienda ya tiene su propuesta de IRPF. ¿Está pactada con ustedes?

–Nos la han hecho llegar esta semana y la estamos estudiando. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra posición con el tema de la fiscalidad y desde luego tenemos algunas líneas rojas. Cualquier reforma del IRPF tiene que pasar por aumentar la progresividad. Es decir, si se bajan los tramos bajos, hay que subir los altos. Y, por otro lado, cualquier reforma del IRPF no puede reducir la recaudación porque de ella dependen nuestros servicios públicos.

–¿Y la propuesta de Hacienda tiene en cuenta estas líneas rojas?

–La estamos estudiando.

–¿Si no las asume votarán en contra?

–Creo que en el Gobierno de unidad hay espacio de diálogo constante y entiendo que si nos pasan el documento es porque están abiertos a cualquier aportación que nosotros hagamos.

–¿En qué quedaron las negociaciones para crear nuevos impuestos como el de grandes tenedores o grandes superficies?

–Quiero pensar que esta reforma del IRPF responde en parte a eso. A la propuesta que habíamos hecho desde Convocatoria por Asturies a la parte socialista del gobierno para avanzar en la progresividad de esa vía fiscal asturiana que para nosotros es tan importante. Y avanzar supone hablar de todo, hablar también de crear nuevas figuras impositivas.

–A nivel nacional Sumar sigue peleando por la jornada reducida, que parece que se complica.

–Esta bajada de las horas trabajadas en la semana es histórica. Por eso nos sorprende mucho la postura de la patronal y muy concretamente de la patronal asturiana, que ha tachado de irresponsable esa reducción de la jornada. Nos resulta totalmente inexplicable porque todos los estudios académicos que manejamos dicen que aumenta la productividad, reduce el absentismo laboral y las bajas laborales, por lo que es beneficioso también para las empresas. Espero que entren en razón.