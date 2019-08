El Xiringüelu con más medidas de seguridad recibe a 40.000 personas

Buen ambiente en general durante la mañana en el prau Salcéu, donde a lo largo de la jornada se espera que se reúnan unas 40.000 personas para disfrutar de la fiesta del Xiringüelu, una de las más multitudinarias y animadas del verano asturiano. Un gran control de la Guardia Civil en los accesos (con perros, mesa para registrar el contenido de bolsos y mochilas) recibía a los romeros, que fueron poco a poco llenando el prau de la fiesta. Los más madrugadores, los caseteros clásicos, aquellos que cada año instalan su particular chalé de madera en el prau y disfrutan de vermú, comida, sobremesa y lo que les echen. A las dos de la tarde ya habían llegado además 150 autobuses y se esperaban otros 50, además de gente que utiliza el tren o llega por sus propios medios.

Para velar por el bienestar de todos, en el puesto de asistencia están preparados tres médicos, 19 auxiliares, ocho enfermeros y siete socorristas acuáticos, pues, aunque hayan caído algunas gotas puntuales, el calor y la fiesta animan a remojarse en las aguas del cercano río Nalón. Este año, sin embargo, el control es mayor y se evita que la gente pueda meterse al agua para evitar accidentes, algo que no acaba de convencer a los más lanzados, para los que, como comentaba César Muñiz, «bañarse en el río era un clásico del Xirin». Un helicóptero sobrevuela también la zona, y mientras los romeros no se acostumbraron a su presencia, no hacían más que saludar a sus tripulantes. ¿Alguna queja por parte de los presentes? La más repetida, la falta de baños para todos.

El inicio 'oficioso' de la fiesta tuvo lugar a mediodía, con el ya tradicional canto del 'Asturias patria querida' desde la caseta de L'Ahorcáu - que junto a El Tacu es la más veterana del 'Xirin': suman 41 años ininterrumpidos en la fiesta. Javi Balbonu fue el encargado de animar a las masas y dirigir el cotarro. A partir de ahí, la música comenzó a sonar y la gente se arrancó a bailar. Todos los participantes, especialmente en las zonas mas familiares de las casetas, elogiaban esta mañana la mayor seguridad que se observa este año y reivindican el espíritu sano de la fiesta, algo en lo que coinciden los jóvenes consultados. Al igual que ayer en el Sella, donde apenas se registraron incidentes de relevancia, la organización confía en que el esfuerzo desarrollado este año para tener un mayor control de la fiesta -hasta han instalado dos grandes torres de vigilancia- les permita tener una jornada tranquila. Larga vida al Xiringüelu de Pravia.