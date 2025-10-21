Zapico promete desbloquear la constitución del Consejo de Transparencia tras siete años de retraso

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, se comprometió este martes a desbloquear la constitución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ... , cuya puesta en marcha acumula ya siete años de retraso desde la aprobación de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, en julio de 2018.

Zapico realizó este anuncio en respuesta a una pregunta formulada por la diputada Covadonga Tomé, quien recordó que el citado consejo y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción «son los dos órganos sobre los que pivota el régimen jurídico básico de esta ley y, sin ellos, la norma aprobada es un jarrón completamente vacío y completamente inútil para el necesario avance en materia de transparencia».

El consejero, que asumió el retraso aunque no toda la responsabilidad —señalando al PSOE y a Ciudadanos como principales culpables—, aseguró que los trabajos están «bien encaminados» y que la puesta en marcha de ambos órganos es un objetivo de esta legislatura. Aseguró que existe una «voluntad total» por parte del Gobierno regional de poner en marcha estos órganos y avanzó que, «si nada se tuerce», se espera que a finales de este año o principios del próximo arranque «el proceso que debe culminar en la Junta General, con una mayoría reforzada, en la que una persona podría situarse al frente de ese consejo». De hecho, aseguró que su departamento está buscando una persona «de reconocido prestigio, intachable y comprometida con la transparencia», y se comprometió a realizar un esfuerzo con todos los grupos parlamentarios para alcanzar el mayor consenso posible en torno a esta figura.

Asimismo, adelantó que el próximo presupuesto autonómico incluirá una partida de 180.000 euros destinada a dotar de recursos materiales al nuevo órgano. Y avanzó que, además del presidente, está previsto que el Consejo cuente con ocho personas más: un jefe de servicio, un secretario de despacho y tres jefes de sección, cada uno con su respectivo administrativo.