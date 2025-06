Abel y Mihaela se acercan al récord en Avilés: 95 besos en el rito de Villalegre

Santy Menor Avilés Martes, 10 de junio 2025, 15:48 Comenta Compartir

Demostrando que lleva dieciséis años dentro de la organización de las fiestas y toda una vida en el barrio, Abel Cáceres ejecutó un potente lanzamiento que rompió el puchero en 95 trozos, la mejor cifra de los últimos años, dando lugar a otros tantos besos que minutos después pudo dar a su prometida, Mihaela Olteanu, visiblemente emocionada. Era el broche final, a través del tradicional Rito del Beso, a las Fiestas de El Puchero de Villalegre 2025.

La Ermita de La Luz se llenó antes de que se cumpliesen las doce del mediodía para acoger una multitudinaria misa al aire libre amenizada por el músico José Manuel Tejedor. Con la Virgen presidiendo un sentido acto que duró en torno a una hora, su entrada en la ermita dio paso al Rito del Beso, una tradición única y llamativa que desde su recuperación, por parte de la Asociación de Vecinos El Marapico de Villalegre, en 1989, se ha convertido en uno de los principales reclamos de las fiestas.

Ampliar La Virgen de La Luz. Paloma Ucha

Los protagonistas fueron Abel Cáceres, vecino de Villalegre, y Mihaela Olteanu, de origen rumano y residente en Gijón. Después de tres años de relación, se casarán en Avilés el próximo día 20 y como prometidos que son se animaron a participar en el Rito. «Sentí bastantes nervios», reconocía emocionada 'Miki' una vez realizado el rito, que se fue a los 95 besos coreados uno a uno por los vecinos. Abel se hubiese conformado con romper el puchero en «cuarenta o cincuenta trozos», pero finalmente fueron 95, la mejor cifra d elos últimos años pero aún lejos del récord de 155 firmado en 2018 por Daniel González y Sonia Castrillón.

Durante la mañana, los presentes también aprovecharon para comprarle avellanas a Pura Martínez, la última avellanera de Asturias; así como también pucheros en la carpa de El Marapico, jarras de leche presa que se agotaron. El clima respetó y la energía fue muy positiva, tanto que la presidenta de la Asociación, Patricia Leyva, se está replanteando su anunciada salida. «Se ha ofrecido gente a empezar a colaborar con nosotros y vamos a ver si es cierto. Así no puedo seguir, pero si conseguimos aumentar los apoyos claro que me gustaría, porque me daría mucha pena que todo esto se acabase. Necesitamos gente que nos ayude y que venga con ilusión y sabiendo que esto no es lucrativo. Creo que con 5-6 personas seríamos suficientes», concluye.

Temas

Avilés