El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnado de un instituto avilesino, en una clase magistral. JOSÉ SIMAL

Las academias privadas de Avilés, con los grupos listos para comenzar

Algunas de inglés ya han empezado y la mayoría lo hará a la par que el curso escolar, que comienza el próximo martes día 9

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:25

No todo el alumnado aprende al mismo ritmo ni tampoco todos los docentes tienen la misma capacidad para trasladar conocimientos, por eso es habitual ... que sean muchos los estudiantes que, en algún momento de su etapa educativa obligatoria recurran a un profesor particular con el que incidir en esa o esas materias que se atraviesan. Las academias privadas de Avilés ya están preparando unas aulas con una matrícula que, en algunos casos, es más alta que en años anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  3. 3 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  4. 4

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  5. 5 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  6. 6 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  9. 9

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  10. 10 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las academias privadas de Avilés, con los grupos listos para comenzar

Las academias privadas de Avilés, con los grupos listos para comenzar