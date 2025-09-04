Las academias privadas de Avilés, con los grupos listos para comenzar

No todo el alumnado aprende al mismo ritmo ni tampoco todos los docentes tienen la misma capacidad para trasladar conocimientos, por eso es habitual ... que sean muchos los estudiantes que, en algún momento de su etapa educativa obligatoria recurran a un profesor particular con el que incidir en esa o esas materias que se atraviesan. Las academias privadas de Avilés ya están preparando unas aulas con una matrícula que, en algunos casos, es más alta que en años anteriores.

Al parecer, tras la entrada en vigor de la nueva ley educativa, la LOMLOE, el nivel general ha bajado bastante y algunos padres que han reparado en ello se resisten a que sus hijos abandonen el instituto con unos conocimientos que no serían los que ellos consideran adecuados para su edad. Sobre todo pensando en el acceso a la Universidad. De ahí que ya desde el año pasado se aprecie esta circunstancia.

El próximo martes día 9 comenzarán también el curso escolar y, aunque con algún hueco libre, lo hacen con los grupos prácticamente completos. En realidad las fluctuaciones son parecidas en todas las academias y será a mediados de este mes o principios de octubre cuando se termine de formalizar la matrícula. Para entonces ya los alumnos habrán tenido contacto con las diferentes materias y con el profesorado y sabrán si necesitan redoblar esfuerzos en alguna en concreto.

Tanto en Ángel Aula de Estudios como en la Academia Quirinal o en el Centro de Estudios Números confirman esta situación y también que suelen ser las matemáticas y la física y la química las asignaturas que mayor matrícula tienen.

En las academias de idiomas se funciona de manera diferente. Que el hijo aprenda inglés es un objetivo en sí mismo y por eso en algunas como en Kids'R'Us ya han iniciado las clases. «Quedan huecos, pero los grupos están hechos», explican. La particularidad de esta academia es que admiten alumnos a partir de un año. En Big School comenzarán el martes con casi el mismo alumnado que el año pasado. «Los alumnos van pasando de curso», explica Ana Isabel Pérez Plaza, que añade que sobre todo abunda el alumnado de 3º y 4º de Primaria, que es cuando se empieza a ver la gramática.