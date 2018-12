«Este acuerdo pone fin a una batalla que duraba ya casi dos años» Tres de los trabajadores intoxicados asistieron al acto de firma del convenio / PABLO LORENZANA El Principado y la mutua firman el convenio que garantiza atención médica a los trabajadores intoxicados por mercurio en AZSA J. F. G. AVILÉS. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:55

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, reclamó ayer al Gobierno central una investigación sanitaria sobre las consecuencias médicas del accidente ocurrido en Azsa en 2012 y que los 49 trabajadores, todos de una subcontrata, que resultaron intoxicados por mercurio tengan acceso a medicamentos huérfanos. La solicitud se produce el mismo día en el que las autoridades sanitarias del Principado y la mutua firmaron el acuerdo que les garantiza atención médica por parte de un equipo multidisciplinar.

Al igual que el anterior, tiene dos años de vigencia, con la diferencia de que incluye una cláusula que contempla su renovación automática por el mismo período de tiempo si el estado de salud de los trabajadores lo requiere. Según Dori Acevedo, hermana de uno de ellos y portavoz de la Asociación Asturiana de Intoxicados Metales Pesados y Agentes Químicos, tal matiz le confiere un carácter vitalicio, dado que «las secuelas son irreversibles y, lejos de disminuir, irán a más». Así, entre ellos se dan casos de Parkinson, perdida de oído y vista, cefaleas, lumbalgias o depresiones, entre otras dolencias.

Dicho equipo no incluye un toxicólogo, figura que no está recogida en los cuadros médicos de los Servicios Sanitarios del Principado ni de la mutua. «Estamos explorando vías alternativas para contratar uno», dijo Acevedo al respecto. También matizó que el acuerdo no está únicamente reservado a los cuatro trabajadores que el mes pasado mantuvieron una huelga de hambre acampados a las puertas la factoría, «sino que es extensible a los demás», y recordó que la Asociación Asturiana de Intoxicados Metales Pesados y Agentes Químicos «formará parte de la comisión de seguimiento del convenio. La firma de este documento pone fin a una batalla que duraba ya casi dos años», subrayó.

Los cuatro trabajadores anteriormente referidos tienen previsto viajar el próximo día 8 a la sede de Glencore, en Suiza, multinacional en la en la que integra Asturiana de Zinc. Según Acevedo, el fin es «pedirles que exijan a la empresa que cumpla sus compromisos». Azsa, por su parte, mantiene que ha cumplido con todos los compromisos adquiridos. Ambas partes retomaron negociaciones el mismo día en que el Principado hizo público que había acordado con la mutua el convenio ayer firmado, anuncio que llevó a los cuatro trabajadores a levantar la huelga de hambre.

Llamazares también expresó ayer su satisfacción por el acuerdo. A juicio del portavoz de IU, sería importante que el Gobierno Central retomase la investigación de las complicaciones derivadas de este accidente laboral y que se cumpla la iniciativa aprobada en el Congreso en el año 2015, a propuesta suya, para que tengan acceso a tratamientos y a medicamentos experimentales.

De igual formó solicitó que se lleve a cabo una investigación sanitaria sobre las consecuencias médicas del accidente por parte del Instituto Carlos III y la Universidad de Valladolid, con el apoyo del Ministerio de Sanidad.