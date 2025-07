Ajo Band lanza un 'Puxa' por la música asturiana y la gaita

Cristina Del Río Avilés Sábado, 5 de julio 2025, 22:16 Comenta Compartir

'Puxa', el nuevo disco del gaitero avilesino Ajo (nombre artístico de Santiago Gutiérrez), es un homenaje a la cultural tradicional asturiana pero con un guiño a los nuevos tiempos. Los siete temas que integran el álbum editado por Música Asturiana y que se puede escuchar en diferentes plataformas de música, ha salido también en formato físico pero no con un CD al uso, aunque en principio sí lo parece. «Me resistía a que todo fuera digital, quería que hubiera algo palpable», reconoce Ajo. «La opción era un CD, pero cada vez menos gente lo utiliza y me parecía más útil un USB, aunque era una opción más costosa», explica.

En ese 'pincho' se incluyen siete temas originales que abre 'La Xota' y cierra 'ADN'. Aunque Ajo confiesa que tenía necesidad de componer, la idea de grabar esas canciones no estaba inicialmente en su cabeza. Pero «un día tocamos 'Elvira' en un concierto en Mieres y una técnica de sonido nos grabó con su móvil, yo se lo di a Sergio Rodríguez (Tutu Estudios) porque querían ponerla de fondo para un documental pero tenía que estar bien grabada y cuando la escuchó él no dudó que tenía que grabarla junto al resto en un álbum», explica Ajo, que decidió titular este trabajo 'Puxa'.

«Me parece muy buen título. En Asturias lo decimos mucho y tiene una dimensión muy grande. Además, me extrañó que nadie lo hubiera utilizado nunca en la discografía asturiana», continúa. Pero, como subraya, lo principal no es el título sino las canciones y en 'Puxa' se suceden temas como 'Mieres', inspirada en un concierto que hicieron allí, o 'Marcha de San Lorenzo', a cuya capilla le invitan a tocar todos los años. 'Elvira', por ejemplo, está dedicada a la directora del Grupo de Baile de Corvera, para la que tocó muchos años «y siempre me decía que tocara rápido», se ríe. Todas parten de historias personales y aunque inicialmente eran con música de gaita, para el disco decidieron añadir otros instrumentos. Así, la Ajo Band está formada, aparte de por Santiago Gutiérrez (gaita y flauta), por Manuel Faustino (cajón), Sergio Rodríguez (bajo y guitarras), Alberto Ablanezo (bouzuki) y J. Manuel Andrade (teclado).

Modestia aparte, 'Puxa' «es muy buen disco» y ahora solo espera escenarios para que el público pueda apreciarlo.

