Edificio de infantil del colegio de Llaranes. MARIETA

El alumnado de Llaranes, sin bus para el servicio de comedor escolar

El Ayuntamiento se compromete a poner en marcha de nuevo esta ruta en el momento en que se encuentren autobuses disponibles

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:34

El Colegio Público de Llaranes tiene dos edificios: el de Infantil, en la calle Río Gozón, y el de Primaria, en Monte Cauribo. El comedor para todos los estudiantes está en este segundo y hasta el curso 2023/2024 había un autobús que dejaba al alumnado procedente del otro edificio enfrente del de Infantil. El curso pasado esta línea de autobús desapareció y los escasos alumnos de Primaria que usaban el servicio de comedor (dos o tres) iban acompañados por los profesores.

Sin embargo, en este nuevo curso escolar las familias han dicho 'basta'. Consideran que es obligación del Ayuntamiento seguir prestando un servicio de autobús que si ya existía cuando eran unos pocos alumnos, ahora con más razón de ser puesto que este año son más de cuarenta los comensales habituales del comedor. «Cuando bajan de un colegio a otro parece una manifestación», aseguran los vecinos de Llaranes.

Hacen el trayecto a pie, acompañados por cuatro dinamizadores, pero las familias se quejan porque son niños pequeños, a los que no siempre es fácil mantener en orden en la fila, y si llueve o alguno decide saltar sobre un charco «se quedan mojados el resto de la jornada».

Tras un mes discutiendo qué Administración tenía que hacerse cargo de este autobús, los padres lo reclamaron en el Ayuntamiento, al ser este quien presta el servicio de comedor. Aportaron 57 firmas de apoyo a su petición vía registro.

Según explicó ayer la Concejalía de Educación, ya se dispone de presupuesto para subvencionar este servicio, pero tienen problemas para encontrar autobuses. «Nos estamos encontrando con falta de disponibilidad a esa hora en las compañías de transporte consultadas», aún así, aseguran que siguen buscando.

Defienden que solución actual, que también se hizo por petición de las familias, es la del acompañamiento de los monitores del comedor. Primero fueron dos y ahora son cuatro, uniformados con chalecos reflectantes y señales de stop para cortar el tráfico cuando llegan a un paso de peatones.

