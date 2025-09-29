Las Amas de Casa de Avilés abren curso con 370 socias y una masa social rejuvenecida Los detalles del inminente viaje a Pirineos y de la convivencia en Covadonga centraron la reunión en la Casa de la Cultura

Cristina Del Río Avilés Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:54

Son viajeras incansables y aún así, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Avilés, Aurora González, tuvo que dedicar buena parte de su intervención en la sesión inaugural del curso 2025/2026 a aclarar algunos aspectos de cara al próximo viaje a los Pirineos. Saldrán el viernes día 3 de octubre pero antes había que dejar meridianamente claro algunos conceptos sobre los menús ya contratados.

Asistió a esta primera reunión la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, quien aprovechó para informarles sobre el contenido del V Campus Feminista. «No os dejéis llevar por el nombre, que igual os parece...», comentó dubitativa. «¿Radical?», apuntó la presidenta. «Sí, vale, pero mira tenéis, por ejemplo, a Marisa Valle Rosso el domingo día 19», comentó la concejala antes de detallar otras citas claves del programa. Pero acertó con esta píldora de información porque enseguida le preguntaron por esa actuación. Ella las encaminó a la Casa de las Mujeres, donde en horario de mañana pueden disponer de todos los horarios. Aparte de Valle Rosso, aprovechó para informar sobre la presencia de la escritora Ana Freixas el día 17.

Fue la última parte de una intervención protocolaria en la que reconoció la labor de una asociación muy veterana y que desde el principio formó parte del Consejo Municipal de la Mujer. «Creo no equivocarme si digo que sois una de las asociaciones más activas de la ciudad, vuestro trabajo es muy valioso con divulgación de temas de interés, viajes y excursiones que fomentan la convivencia y ayudan a prevenir la soledad no deseada», indicó.

El propio auditorio presentaba una asistencia que daba muestra del músculo de una entidad que ronda las 370 socias y que, como señaló la presidenta, ha rebajado su edad media. «Ahora se jubilan y se hacen socias. Pero da igual la edad, lo importante es el espíritu», manifestó tras tener que explicar mejor sus palabras sobre la edad media después de que una socia le matizara su comentario.

Tras los pormenores del viaje a los Pirineos, se abordó la próxima convivencia en Covadonga, el 9 de octubre. Este año «es de récord respecto a los últimos diez», con 61 mujeres inscritas. «Una pasada», celebró Aurora González.

Citó después el resto de las actividades que se contemplan para el resto del año, entre otras reagendar unas charlas del profesor de Tai Chi, José Luis Monforte sobre salud y movimiento consciente que no se pudieron celebrar en este 2025.

