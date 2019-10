Amigos de Paloma Barreto celebrarán su funeral el domingo en Alicante Tras una recaudación colectiva para trasladar el cuerpo de la brasileña a su ciudad de residencia, las exequias tendrán lugar en el cementerio C. R. AVILÉS. Martes, 8 octubre 2019, 02:36

Los amigos de Paloma Barreto, la transexual brasileña asesinada en Avilés, podrán despedirla como querían: todos juntos y en Alicante, su ciudad de residencia en España. No ha sido fácil, pero finalmente la llamada a la solidaridad ha tenido su respuesta y han conseguido recaudar el dinero necesario para trasladar los restos mortales de Barreto al cementerio municipal Nuestra Señora del Remedio, donde tendrán lugar las exequias tendrán lugar el próximo domingo, a las doce del mediodía.

Será el último adiós tras la violenta muerte de la mujer, que fue atravesada por dieciocho puñaladas en un piso de citas en Avilés el viernes 20 de septiembre. Su presunto asesino, Alisson Luis de Oliveira, se encuentra en prisión provisional acusado de un delito de homicidio.

Tras conocerse el crimen, colectivos LGTBI salían a la calle en Avilés y otros puntos de España. Todavía anteayer domingo, la Asociación de Mujeres Trans de Canarias se concentraba en la Plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, en apoyo a la familia y amistades de Paloma Barreto, reivindicando que «los asesinatos de las mujeres trans también son violencia patriarcal».

En el manifiesto leído durante la concentración se demandó una «ley trans estatal, integral y transversal» porque, en su opinión, el asesino de Paloma también fue «el abandono de las instituciones que no nos escuchan, no nos toman serio y no hacen caso a nuestras demandas».