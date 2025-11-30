El andén de Los Telares se ampliará para trenes AVE y AVRIL

A la estación del ferrocarril de Los Telares podrán llegar trenes más largos y con mayor número de vagones. Un acuerdo entre el Ayuntamiento y ... ADIF, que pasa por prolongar el andén número 1 hacia la zona de la estación de autobuses, permitirá que los trenes AVE y de Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad.

«Con esta obra, Avilés se incorpora plenamente a la red de Alta Velocidad, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje», aseguraban ayer desde el equipo de gobierno, y se añadía que así Avilés «da un paso decisivo hacia la modernización de su infraestructura ferroviaria». De momento, lo que no han concretado desde el Ayuntamiento es si esta actuación va a permitir un mayor número al día de trenes de Alta Velocidad que conecten Avilés con Madrid. Actualmente hay una única conexión directa en ambas direcciones que se hace con trenes ALVIA de 180 metros de largo, los AVRIL suman veinte metros más.

Lo que sí señala el gobierno local en cuanto a los beneficios de este acuerdo con ADIF es que implicará una mayor comodidad para los viajeros avilesinos que evitarán desplazamientos a otras ciudades. «Hasta ahora, estos trenes no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón», se indica en una nota de prensa.

43 metros cuadrados más

Según explicó ayer el gobierno local sobre esta ampliación de la estación ferroviaria, «la solución acordada consiste en prolongar el andén hacia la zona de la estación de autobuses, ocupando un espacio mínimo de cerca de 43,50 metros cuadrados, que no afecta a la operativa del intercambiador modal».

La actuación será ejecutada por Renfe Viajeros, en coordinación con ADIF, y cuenta con disponibilidad presupuestaria y recursos técnicos para llevarse a cabo. Por su parte, el Ayuntamiento ha autorizado la modificación del uso de los terrenos cedidos en virtud del Acuerdo Marco de 1992, incorporando un nuevo plano al convenio.