Infografía que recoge la ampliación del andén. LVA

El andén de Los Telares se ampliará para trenes AVE y AVRIL

«Con esta obra Avilés se incorpora plenamente a la red de Alta Velocidad mejorando la conectividad y reduciendo tiempos»

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A la estación del ferrocarril de Los Telares podrán llegar trenes más largos y con mayor número de vagones. Un acuerdo entre el Ayuntamiento y ADIF, que pasa por prolongar el andén número 1 hacia la zona de la estación de autobuses, permitirá que los trenes AVE y de Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad.

