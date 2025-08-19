Arcelor recibe 3,6 millones de euros para la mejora ambiental de sus instalaciones en Avilés

La ruta de ArcelorMittal para lograr que su producción de acero sea sostenible medioambientalmente supone un reguero constante de inversiones que ya se vienen ... haciendo con respaldo de las administraciones.

Así, la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico ha concedido a la empresa siderúrgica sendas subvenciones que alcanzan un valor conjunto de 3.626.463 euros para la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la mejora energética de dos instalaciones que se ubican en la comarca: el tren de bandas en caliente (TBC) y la línea de decapado, una instalación fundamental para las líneas de acabado toda vez que en ella se eliminan las impurezas en la superficie de los productos.

Ambas ayudas han sido recibidas en el marco de la convocatoria de subvenciones para la eficiencia energética y en la gran empresa con el respaldo de fondos europeos. Aún no ha trascendido el total de la inversión.

El Tren de Bandas en Caliente (TBC) es uno de los equipos beneficiados por este programa de ayudas. En concreto, este departamento ha contado con una subvención de 2.886.543 euros para la modernización de sus gasómetros y modernización de los equipos que datan de finales de los años ochenta del pasado siglo.

El objetivo es poder combinar la utilización de gas natural con el gas generado en la acería durante su producción. De esta manera, se logra mejorar el consumo energético y se avanza en la economía circular, toda vez que ArcelorMittal utilizará un producto que, en la actualidad, debería quemar sin sacar ningún beneficio. De esa manera, se logra una reducción de las emisiones de dióxido de carbono por dos vías: menor consumo de gas natural y menor quema de gas siderúrgico. De hecho, la empresa considera que una vez que el proyecto se encuentre plenamente desarrollado logrará un ahorro de 133.736 toneladas equivalentes de petróleo al año.

Para alcanzarlo, ha sido necesario un largo proceso de investigación y estudio por parte de los técnicos de ArcelorMittal. Así, se logró establecer un modelo que permite aprovechar mejor el gas generado en el proceso siderúrgico, creando unos programas informáticos específicos para la mejor gestión de las redes internas, tanto de gas como de vapor en la factoría.

Además, todo ello se ha traducido en inversiones concretas en las instalaciones del TBC de Avilés. Así, se invirtió una nueva planta de calderas con capacidad para quemar tanto gas natural como gas siderúrgico. También se ha mejorado la capacidad de compresión de la red de gas interna para poder usar más gas siderúrgico que gas natural, lo que también repercutirá en un importante ahorro para la empresa.