La línea de decapado de Arcelor en Avilés culminará a finales de año su proceso de modernización ecológica

Las inversiones de mejora energética y medioambiental que viene realizando ArcelorMittal implican una transformación en la línea de decapado, una instalación clave para ... el acabado de productos, y donde se reducirán las emisiones de gases industriales en cerca del 80 por ciento respecto a los niveles actuales, cumpliendo así la nueva normativa de la Unión Europea.

El proyecto se ha desarrollado por fases y la previsión de la empresa siderúrgica es concluirlo a finales de este año. Entre las ayudas recibidas se encuentra una subvención de 739.920 euros concedido por la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias dentro del programa de apoyo a las pymes y grandes industrias. Se calcula que la empresa logrará unos ahorros de energía estimados en 252 toneladas equivalente de petróleo al año.

Equipo fundamental

La línea de decapado es una instalación fundamental para las instalaciones acabadoras, toda vez que en ella se eliminan impurezas y contaminaciones de los productos. Para la empresa es fundamental mantenerla en condiciones óptimas y de cumplimiento ambiental por su peso en el proceso siderúrgica.

La transformación 'verde' supone una serie de inversiones en todo el proceso que supondrán la reducción de emisiones de gases industriales en un ochenta por ciento respecto a los actuales para seguir manteniéndose en la normativa europea, además de una mejora energética y una reducción de los consumos de agua desmineralizada para mejorar su sostenibilidad.

Para ello, se van a realizar tres grandes inversiones. La primera será la renovación de los cuatro tanques de proceso existentes por equipos de última generación, mucho más resistentes, además de cuatro equipos exteriores.

Un segundo esfuerzo permitirá la instalación de un nuevo sistema para la captación de humos, lavado y exhaustación de vapores de ácido utilizados en el proceso de decapado. La inversión reducirá el ruido hacia el exterior de la fábrica, además de rebajar en un ochenta por ciento las emisiones de cloruro de hidrógeno. El nuevo sistema también permitirá un reaprovechamiento de los ácido, avanzando en la introducción de la economía circular en las diferentes fases del proceso productivo.

Por último, se instalará un nuevo sistema de aprovechamiento de las aguas de condensados, que reducirá el consumo de agua desmineralizada de la actualidad al poder utilizar las gotas de agua limpia generadas en el proceso industrial.