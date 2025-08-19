El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de bovinas en la línea de galvanizado de Avilés. Diana Baizán

La línea de decapado de Arcelor en Avilés culminará a finales de año su proceso de modernización ecológica

La transformación de esta instalación clave se ha abordado por fases y busca cumplir los nuevos criterios de emisiones industriales

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 19 de agosto 2025, 06:17

Las inversiones de mejora energética y medioambiental que viene realizando ArcelorMittal implican una transformación en la línea de decapado, una instalación clave para ... el acabado de productos, y donde se reducirán las emisiones de gases industriales en cerca del 80 por ciento respecto a los niveles actuales, cumpliendo así la nueva normativa de la Unión Europea.

