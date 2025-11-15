El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel que informa del inicio de las obras, instalado ayer. PABLO NOSTI

Arrancan las obras de la ampliación de la Escuela de Arte con el vallado de obra

C. R.

AVILÉS.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se las prometían muy felices en la Escuela de Arte del Principado con el inicio en la primera semana de noviembre de las obras de ampliación de las instalaciones construidas en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), sin embargo, no comenzarán hasta la próxima semana.

Ayer ya se valló el aparcamiento del centro educativo, que quedará inutilizado mientras duren los trabajos debido a la instalación de las casetas de obra, y se plantó el cartel en el que se informa del presupuesto (algo más de seis millones de euros), el periodo de ejecución de obras (20 meses) y de los responsables del proyecto.

En principio los trabajos no impedirán el transcurso del curso lectivo en este edificio, en el que está la especialidad de Restauración y Conservación. Está previsto que las obras de mayor calado se realicen por las tardes, en fin de semana o incluso en periodos vacacionales.

La ampliación del edificio construido en el PEPA es una aspiración que, por fin, se verá completada en 2027.

