La presentación de la Nebrija en Avilés el pasado enero. PALOMA UCHA

La autorización de la Nebrija enfrenta a los socios de gobierno

Mientras el PSOE celebra que se den pasos para la implantación del grado de Enfermería, desde IU se oponen y lo califican de «despropósito»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Gobierno de Asturias aprobaba el pasado martes el decreto que autoriza la adscripción de la Universidad Nebrija en Avilés, un paso intermedio que ... ahora permite a la universidad privada solicitar formalmente los permisos pertinentes para implementar su Grado de Enfermería en la ciudad, estudios que quieren poner en marcha en septiembre de 2026 con sesenta plazas presenciales.

