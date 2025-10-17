La autorización de la Nebrija enfrenta a los socios de gobierno

El Gobierno de Asturias aprobaba el pasado martes el decreto que autoriza la adscripción de la Universidad Nebrija en Avilés, un paso intermedio que ... ahora permite a la universidad privada solicitar formalmente los permisos pertinentes para implementar su Grado de Enfermería en la ciudad, estudios que quieren poner en marcha en septiembre de 2026 con sesenta plazas presenciales.

A primera vista es una gran noticia, sin embargo, este anuncio ha enfrentado a los socios de gobierno en Avilés, que mantienen posturas contrarias respecto a la llegada de la Nebrija a la ciudad. Por un lado, el PSOE celebra la noticia, que la propia alcaldesa pone en valor al considerar que servirá para convertir Avilés «por fin en una ciudad universitaria y eso va a contribuir al dinamismo de la propia ciudad, pero sobre todo a la llegada de jóvenes que van a desarrollar su actividad académica y universitaria en Avilés y, por tanto, nos ayudan en ese proceso de rejuvenecimiento que hemos iniciado», destacaba Mariví Monteserín.

Ante la oposición de otros partidos, la alcaldesa defiende que los de la Nebrija «son estudios complementarios a la actividad de nuestra Universidad pública de Oviedo, que van a facilitar el incremento de la oferta en personal sanitario de enfermería de Asturias, que es realmente muy necesaria».

Además, Monteserín pone el foco en que el anuncio de la llegada de la Universidad Nebrija a Avilés haya movilizado inversiones privadas, «especialmente desde el punto de vista residencial, con el fin de facilitar la estancia de nuestros estudiantes».

Sin embargo, sus socios de gobierno, Izquierda Unida, no tienen una opinión tan favorable. Su portavoz municipal, Agustín Medina, ha reiterado que desde su partido se oponen frontalmente a la implantación de la universidad privada en Avilés. «Consideramos un despropósito y un auténtico fraude de ley que a una universidad madrileña como la Nebrija se le permita adscribirse a sí misma un centro en otro distrito universitario completamente ajeno al suyo, como es el caso de Asturias».

«Es un grave retroceso»

Para Izquierda Unida, la Universidad Nebrija, en calidad de centro privado, «pretende implantarse en Avilés en base al nicho de negocio que detecta en sus estudios de mercado, es decir, a criterios exclusivos de rentabilidad; no en vano, el coste anual de los estudios de Enfermería que nos oferta supera los 9.000 euros», denuncia Medina.

Podemos Avilés comparte esta postura contraria a la llegada de la universidad privada. «Esta decisión representa un grave retroceso en el compromiso con la educación pública y con la igualdad de oportunidades para la juventud asturiana», señala David García, su portavoz. Y añade que «es gravísimo que este proceso se inicie antes de que exista una regulación estatal clara sobre la implantación de universidades privadas».

Por su parte, PP y Vox comparten opinión con el PSOE. Esther Llamazares (PP) entiende que «es una buena noticia que se aparque el sectarismo ideológico que tanto ha condicionado las políticas educativas» y cree que «supone un paso adelante hacia un modelo educativo más libre, competitivo y adaptado a las necesidades reales de los estudiantes y del tejido productivo asturiano». En esa misma línea, Arancha Martínez (Vox) dice que «estamos seguros de que, a pesar del berrinche de la extrema izquierda avilesina, la Nebrija sólo traerá beneficios a nuestro municipio: jóvenes talentos, promoción económica y una cantera de sanitarios que sin duda tanta falta hacen a nuestra región».