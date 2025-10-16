El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Montserrat Gomendio, en la apertura del curso de la Nebrija. Universidad Nebrija

La rectora de la Universidad Nebrija: «Tenemos un compromiso con el rigor, la calidad y innovación»

Montserrat Gomendio defiende que detrás del proyecto de Avilés hay «mucho trabajo y un gran equipo de profesionales»

Olga Esteban
Alberto Arce

Olga Esteban y Alberto Arce

Gijón | Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:54

Comenta

«Para la Universidad Nebrija es una excelente noticia la autorización de nuestro centro adscrito en Avilés. Detrás del proyecto hay mucho trabajo y ... un gran equipo de profesionales que se ha esforzado en poner en marcha una propuesta enriquecedora para la región, que pueda atraer y formar talento y dinamizar la oferta educativa de la ciudad. Nuestro objetivo es llevar la formación de excelencia que caracteriza a nuestra institución al nuevo centro avilesino, en el que mantendremos nuestro compromiso irrenunciable con el rigor, la calidad y la innovación«. Montserrat Gomendio es, desde hace solo unos días (oficialmente, desde el 1 de octubre, aunque su nombramiento se anunció en verano) la rectora de la Universidad Nebrija, que ya ha llegado a Asturias y que en septiembre inaugurará sus estudios de Enfermería.

