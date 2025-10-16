La rectora de la Universidad Nebrija: «Tenemos un compromiso con el rigor, la calidad y innovación»

«Para la Universidad Nebrija es una excelente noticia la autorización de nuestro centro adscrito en Avilés. Detrás del proyecto hay mucho trabajo y ... un gran equipo de profesionales que se ha esforzado en poner en marcha una propuesta enriquecedora para la región, que pueda atraer y formar talento y dinamizar la oferta educativa de la ciudad. Nuestro objetivo es llevar la formación de excelencia que caracteriza a nuestra institución al nuevo centro avilesino, en el que mantendremos nuestro compromiso irrenunciable con el rigor, la calidad y la innovación«. Montserrat Gomendio es, desde hace solo unos días (oficialmente, desde el 1 de octubre, aunque su nombramiento se anunció en verano) la rectora de la Universidad Nebrija, que ya ha llegado a Asturias y que en septiembre inaugurará sus estudios de Enfermería.

Tras hacerse público el visto bueno del Consejo de Gobierno de Asturias a su centro adscrito, la rectora no ocultó su satisfacción y su agradecimiento al Ejecutivo regional y a Mariví Monteserín. «Queremos agradecer expresamente tanto al gobierno del Principado como a la alcaldesa de Avilés los pasos que se han dado para que este proyecto pueda ver la luz y redundar en provecho de toda la comunidad asturiana. También estamos muy contentos y agradecidos de recibir las numerosas muestras de apoyo que nos ha hecho llegar la sociedad avilesina, que está acogiendo el proyecto con mucha ilusión».

La Nebrija y la Universidad Europea fueron las dos primeras instituciones privadas que mostraron su interés por Asturias. Y el centro de Avilés está ya muy cerca. Aunque la universidad cuenta ahora con dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado, la intención es no agotar los plazos. De hecho, la rectora adelanta que los nuevos trámites «se iniciarán tan pronto como el decreto aprobado se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias». Del mismo modo, «se iniciará también la solicitud de modificación del título de Enfermería para su implantación en Asturias. La Universidad está trabando intensamente para cumplir todos los requisitos de la normativa vigente con la mayor agilidad».

La previsión es que el grado de Enfermería se inaugure en septiembre de 2026, inicialmente en el Espacio Maqua y en la Casa de Álvarez Acebal. La ubicación definitiva de Nebrija en Asturias será, como se había anunciado, el Palacio de Camposagrado, una vez que terminen las obras de construcción de la nueva sede de la Escuela Superior de Arte de Asturias (ESAPA) en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). Este traslado está previsto para 2027.

El grado en Enfermería se abrirá con 60 plazas presenciales y, según Gomendio, «se caracterizará por los mismos criterios que rigen el modelo Nebrija en Madrid: excelencia docente, formación personalizada, innovación y apuesta por la investigación». La intención de la entidad es que, en la medida de lo posible, el personal de administración y servicios se contrate en Asturias.

El centro adscrito de Nebrija en Avilés se suma a las iniciativas que ya está desarrollando en la ciudad el Centro Nebrija del Español, con cursos de español y cultura española para extranjeros.

Modelo «innovador» para Oviedo

En cuanto a la Universidad Alfonso X el Sabio, defiende su «modelo innovador y dinámico», que llegará a Asturias, en concreto a Oviedo, también en los próximos meses para «ofrecer a la sociedad una educación universitaria de calidad, con libertad e independencia, apostando por la excelencia académica y la transferencia de conocimiento para así siempre facilitar la inserción laboral de sus estudiantes».

La Universidad dispone en la actualidad de un campus en Villanueva de la Cañada (Madrid), dos en Madrid, otro en Málaga y el campus online. Tal y como estaba previsto, el centro adscrito de Oviedo contará, a lo largo de sus cinco años de desarrollo, con cuatro grados y cinco masters. «Una vez que cuente con todos los permisos y requerimientos de apertura, la Universidad Alfonso X el Sabio comenzará con dos grados de Medicina y Enfermería«.