Obras de la Universidad Europea en los terrenos de ampliación del parque tecnológico de Gijón en la Pecuaria. J. M. Pardo
Nuevo decreto de universidades privadas

Así es el proyecto de la Universidad Europea para Gijón

Diez grados, seis títulos de máster y 3.500 alumnos

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Por lo que se conocía hasta ahora, los planes de la Universidad Europea para instalarse en Gijón pasaban por contar con un campus para ... 3.500 estudiantes, mil menos de los que se exigirán a partir de ahora. Lo que, en principio, sí cumple el proyecto de la institución académica privada es la oferta académica. Desde un principio se habló de que la compondrían al menos diez grados, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado, los mínimos que establece el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

