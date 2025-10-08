Así es el proyecto de la Universidad Europea para Gijón

Por lo que se conocía hasta ahora, los planes de la Universidad Europea para instalarse en Gijón pasaban por contar con un campus para ... 3.500 estudiantes, mil menos de los que se exigirán a partir de ahora. Lo que, en principio, sí cumple el proyecto de la institución académica privada es la oferta académica. Desde un principio se habló de que la compondrían al menos diez grados, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado, los mínimos que establece el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Esas titulaciones corresponden a tres de las cinco grandes áreas de conocimiento (otros de los requisitos establecidos en el decreto), en concreto a Ciencias de la Salud, Arquitectura y Ciencias Sociales. Entre ellas estarían los estudios de Medicina, Enfermería y Nutrición. También, estudios relacionados con la Arquitectura y con todo el ámbito de la Economía.

De lo que no se había hablado era de incorporar una residencia universitaria propia en los 10.045 metros cuadrados adquiridos por la Universidad Europea para levantar su campus asturiano en terrenos de la ampliación del Parque Científico Tecnológico de Gijón. El real decreto pone como condición para autorizar una nueva universidad que esta disponga de alojamiento para un 10% de su alumnado.

Respecto a la condición inexcusable de contar con un dictamen favorable del Consejo General de Política Universitaria y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el Principado había dejado claro hace tiempo, ya antes de este decreto, que para él era «fundamental» un informe positivo del ministerio para autorizar la implantación de una universidad privada en su territorio.

El proyecto de la Universidad Europea para Gijón ronda los 28 millones de euros, con más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones, y la creación de 400 empleos directos. En uno de sus escasos comunicados desde que se dio a conocer su interés por instalarse en Asturias (una de las pocas regiones donde no hay implantada ninguna universidad privada), en concreto, tras la adquisición de la parcela donde tiene previsto instalarse, aseguraba que «la futura Universidad Europea de Asturias ya está un poco más cerca. Y con la investigación y la innovación como señas de identidad, y con un gran talento académico e investigador, sumará en el Principado, como ya lo hace en las diferentes comunidades en las que está presente».