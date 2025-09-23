Avilés Acción afronta su edición más ambiciosa

Cristina Del Río Avilés Martes, 23 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

La actriz y periodista Elena González presentará la gala que el próximo sábado 4 de octubre abrirá en la Casa de la Cultura una intensa semana de cine en el Avilés Acción, que en esta vigesimocuarta cita afronta su edición más ambiciosa con récord en el número de cortometrajes proyectos (33), la colaboración con BAFICI, con una clase magistral de Julio Médem, el premio a la directora y guionista Eva Lesmes, el homenaje al actor Javier Gutiérrez (que no podrá asistir, pero estará más adelante) y la proyección diaria al aire libre de 'La quimera de oro', de Charles Chaplin, entre muchas otras actividades.

La gala inaugural comenzará a las 20 horas y contará con la actuación del coro animAVoices, la proyección de 'Warning Shadows' (Arthur Robinson, 1923) y la actuación de Acid Blizzard, que construirá un paisaje sonoro al paso de la película. La fiesta seguirá en el El Calendoscopio, en la calle de la Ferrería, con La Güeriata Dj.

Una semana después, el sábado 11, tendrá lugar la entrega de premios en una gala de clausura en el Teatro Palacio Valdés, a partir de las 20 horas, presentada por Mariajo Baudot y Félix Corcuera. Este año el Premio Avilés 1924 ha recaído en el directora Eva Lesmes, además durante al acto acutará el dúo compuesto por Noemí Miranda y Sara Villanueva, de la compañía asturiana de improvisación teatral Trivilorio Impro. La fiesta posterior será en el Plaza's con música de Javier Cuesta.

Entremedias, mucho cine con 40 proyecciones entre cortos y largometrajes. Serán 10 los cortometrajes de la Sección Oficial, que se proyectarán el viernes día 10. Serán, a las 18.15 horas, 'Your Own Boss', de Álvaro Guzmán Bastida; 'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique; 'Instruccions per a ser un nen assenyat', de Albert Aymar; 'I Walked Through The Wall', de Pablo Larcuen; y 'El norte', de Cordelia Alegre. A partir de las 20 horas, 'Pagliacci', de Sebi Escarpenter; 'Oh No Hi Ha Llum', de Júlia Garcia; 'Lo que te falta', de Sara Bermejo; 'La sangre', de Joaquín León; 'Inmaculada', de Amos Milbor.

Javier Mediavilla, director del certamen, ha celebrado en su presentación oficial que el festival sigue siendo certamen calificador para los Premios Goya. «Seguimos por el buen camino», ha certificado.

La Sección OFF es itinerante y cada año se dedica a un género cinematográfico, centrándose en esta edición en el cine de animación. El domingo día 5, a las 17 horas, Ane Inés Landeta y Lorea Lyons presentan 'Azkena'; Alicia Núñez Puerto, 'One Way Cycle'; Sam Orti, 'La valla'; Andrei Simkin, 'Kapitan'; y Héctor Zafra y Santi Amézqueta, 'Buffet Paraíso.

En el segundo año que Avilés Acción cuenta con la Sección Documental se podrá ver, el lunes 6, a partir de las 20 horas: 'They Send Word', de Mariano Schoendorff; 'Relax', de JL Maldonado; 'La fenetre', de Lucas Ortiz Estefanell; 'El mal de Hércules', de Marta Rodríguez Quesada, Marina Miguel Pavia, Paula García Escolá, Laia Balaguer, Ismael Cabrera y Eulàlia Clarós Sidera; y 'Dom a Daroga', de Xavi Herrero.

La Sección Asturias ofrecerá un total de ocho cortometrajes el miércoles día 8 de octubre. A las 18.15 horas: 'Voice Academy', de Javier San Miguel; 'Susurros', de Antonio Llaneza; 'La reina de los idiotas', de JK Álvarez; y 'Campolivar', de Alicia Moncholí. A las 20 horas: 'Una lluz', de Diego Flórez, ganador del Premio Nuevos Realizadores del FICX en 2023; 'Pacto laboral', de Nuria Vizcaíno; 'Loca obsesión', de Elmer Guevara; 'Ius del tiempo', de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi.

El pasado mes de marzo Avilés Acción anunciaba una nueva línea de colaboración con el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), uno de los más importantes certámenes cinematográficos de América Latina, que estará presente el martes 7, a partir de las 20 horas, con una selección especial de cortometrajes como 'Parado mirando', de Renzo Cozza; 'No quiero ver el sol, quiero ver el sol', de Constanza Epifanio; 'El día interrumpido', de María Villar; 'Después del silencio', de Juana González Posse y 'A mí no me miren', de Sergio Falleti y Marcelo Iglesias.

El apartado dedicado a la realidad virtual, en la Factoría Cultura, se desarrollará del 6 al 10 de octubre, en horario de 17 a 20 horas. El público podrá disfrutar del estreno mundial de 'Intacto', dirigida por la gijonesa Ana Bravo, junto a tres obras internacionales de referencia: 'Clouds Over Sidra' (pionera del documental en VR), 'Jurassic World: Blue' (una aventura inmersiva en el universo jurásico) y 'Madrid Noir' (misterio y animación en una capital de los años 30).

En largometrajes, el domingo 5 de octubre se proyectará en la Casa de la Cultural 'El árbol de la sangre', de Julio Médem, que participará en un coloquio previo a las 18.15 horas. El lunes 6, de 10 a 13 horas, ofrecerá una clase magistral con plazas limitadas y cuya inscripción debe realizarse en la página web del certamen.

El resto de largos serán, el lunes 6, 'Literato, de Carlos Navarro Suárez. El martes 7, 'Gatillero', de Cristian Tapia Marchiori y el jueves 9, 'La guitarra flamenca de Yeray Cortés', de Antón Álvarez (C. Tangana). Todos a las 18.15 horas, en la Casa de la Cultura y con entrada gratuita.