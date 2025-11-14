El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una representación de los participantes en el Encuentro Estatal de Personal de Acompañamiento de Empresas de Inserción. PABLO NOSTI

Avilés acoge a 135 técnicos de acompañamiento e inserción

Comparten experiencias en el marco del Encuentro de Personal de Acompañamiento de Empresas de Inserción

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El pabellón de La Magdalena acoge estos días el Encuentro Estatal de Personal de Acompañamiento de Empresas de Inserción 2025, que reúne en Avilés a más de 130 personas y ayer, en la jornada inaugural, una representación recibió una recepción oficial en el ayuntamiento por parte del concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero.

Los coordinadores del encuentro son Lorenzo Pañeda (ADEIPA) y Toni Aguiló (FAEDEI) y este último explicó en qué consiste este encuentro nacional. «La fuerza de las empresas de inserción son los técnicos de acompañamiento a la producción y los técnicos de acompañamiento a la inserción laboral. Por eso en Avilés tenemos un seminario para que interactúen entre ellos y compartan experiencia porque los problemas que hay en una región pueden ser diferentes de otras».

Por la tarde hubo una mesa de trabajo sobre la coordinación TAI-TAP. «Los TAI son los técnicos de acompañamiento a la inserción y son educadores sociales y trabajadores sociales, que lo que hacen es un itinerario particular con cada uno de los trabajadores para acompañarles, porque al final las empresas de inserción son empresas de paso y ese acompañamiento es muy necesario».

Por otra parte, Aguiló explicó que la labor de estos profesionales «es hacer un itinerario individualizado con los problemas que haya podido tener cada persona que está en riesgo de exclusión y acompañarlo para que no solo se capacite en el trabajo, que es lo que hacen los técnicos de acompañamiento a la producción, enseñarle un oficio, sino a capacitarse socialmente, laboralmente, familiarmente. En definitiva, prepararlos para que en un máximo de tres años puedan recorporarse al mercado laboral».

Durante la jornada de ayer también sepusieron como ejemplode éxito varias empresas de inserción avilesinas. De hecho, se llevaron a cabo visitas a Cáritas Koopera, Riquirraque Emaús, Vedelar Jardinería y Trabajos Forestales y la empresa De Cuchara Restauración Social.

