«Avilés es una ciudad en la que se viven los cómics de una manera especial e íntima» Deniz Camp, Simon Spurrier y Ram V se encontraron con el público que esperaba con ganas a tres de los autores con mayor proyección internacional

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

Las Jornadas del Cómic han traído a Avilés en sus treinta ediciones a guionistas y dibujantes con una trayectoria impecable y una proyección internacional que los convierte en auténticas estrellas dentro del género de las viñetas. Son autores cuyas obras se leen en todo el mundo, pero eso no impide que pongan en valor la esencia que hace tan especial a un evento pequeño, pero que en estas tres décadas ha sabido diferenciarse del resto de convenciones y salones especializados.

La muestra son Deniz Camp, Simon Spurrier y Ram V, tres titanes del cómic norteamericano que publican sus obras en editoriales tan famosas como DC o Marvel, pero que en Avilés encuentran un espacio mucho más acogedor.

«Avilés y sus jornadas son muy distintas y especiales a todo lo demás. La ciudad tiene una cultura, una belleza y una arquitectura singulares y es un evento íntimo y acogedor que te hace sentir muy bien en una profesión como la nuestra que es tan solitaria», resumió con acierto Ram V, autor indio que es uno de los guionistas punteros en DC Cómics donde ha trabajado con personajes y series como Batman, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Oscura, Catwoman, Aquaman o la Cosa del Pantano.

Un mercado al que imitar

También pusieron en valor la industria del cómic en España y Europa, comparándola con un referente como el norteamericano. «Aquí lo bueno es que no se asocia tanto el cómic con los superhéroes, que en EE UU tienden a confundirse. A los lectores les interesan temas mucho más variados y se valora el cómic no como algo desechable», apuntó Spurrier, firma detrás de series icónicas como X-Force, El Motorista Fantasma, Estela Plateada o los X-Men, entre otros muchos.

También reflexionaron los autores sobre la libertades que el mercado europeo brinda a los creadores de cómics para experimentar con diferentes formatos. «El cómic es un medio mágico que obliga al cerebro a combinar imágenes y palabras. En este mercado parece que hay más oportunidades para probar cosas nuevas, incluso con el riesgo de que no gusten al lector, pero hay un mayor interés por otro tipo de formatos y por temas que van desde lo romántico, lo histórico o lo policiaco», compartió Deniz Camp con sus compañeros en una mesa redonda que ofrecieron en el segundo día de las Jornadas del Cómic de Avilés.

Los tres autores también protagonizaron una sesión de firmas para cerrar la jornada y fueron muchos los aficionados que guardaron con paciencia la cola para lograr un autógrafo e incluso algún que otro dibujo del que podrán presumir para siempre y que tendrá un lugar especial en sus colecciones.