El talento asturiano despunta entre los grandes autores en las Jornadas del Cómic de Avilés

Las Jornadas del Cómic de Avilés se han convertido en sus treinta años de vida en un evento de referencia internacional que atrae a ... los mejores autores, guionistas y dibujantes de la industria, talentos reconocidos en todo el mundo en el género europeo, pero también en grandes editoriales como DC o Marvel. Sin embargo, si de algo pueden presumir las jornadas de Avilés es de contar cada edición con lo mejor del talento asturiano y precisamente este miércoles se celebró en Avilés una mesa redonda en la que cuatro autores asturianos presentaron sus últimos trabajos y reflexionaron sobre la industria del cómic desde una perspectiva local.

Xon de la Campa, Israel Álvarez, Dani Castaño y Arkaitz González se citaron con el público y explicaron la inspiración de sus cómics, algunos con personajes tan asturianos como el propio don Pelayo, que protagoniza 'La ira del gobernador' de Álvarez, o 'Pelayo 99' de Castaño.

«La inspiración llegó de la mano de un historiador asturiano que una vez me dijo que en el siglo VIII lo más seguro que Pelayo fuese un paisano calvo, con sobrepeso y los dientes podridos. Pensar en desmitificar esa figura me pareció interesante y de ahí surgió la idea del cómic», explicó durante la mesa redonda Israel Álvarez, que junto a sus compañeros puso en valor la temática asturiana como hilo conductor de noveles gráficas.

Eso sí, todos ellos reconocieron que dedicarse al cómic no es nada sencillo y si se hace desde un lugar pequeño como Asturias, y con temática tan nicho como lo asturiano, es de todo menos sencillo. «Es complicado vivir del cómic y siempre hay que compaginarlo. La manera de poder hacerlo es ser rápido y eficiente, pero no deja de ser un reto», apuntó durante la charla Dani Castaño.

Por su parte Xon de la Campa puso en valor los concursos de cómic que están surgiendo en los últimos años en Asturias. «Tienen un gran valor porque a parte de que nos permiten optar a un dinero, también nos ayudan a mover nuestras obras y hacen que vivir del cómic sea menos complicado».

Por su parte, también participó en la mesa redonda Arkaitz González, que a pesar de no ser asturiano sí ha credo sus últimos trabajos precisamente desde Avilés. Puso en valor la formación, «es algo fundamental, yo mismo doy clases y me encuentro con alumnos de todo tipo, pero en general reconozco que viene una generación que tiene muchas ganas y que hace bien las cosas», señaló.