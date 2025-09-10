El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los autores asturianos Xon de la Campa, Israel Álvarez, Dani Castaño y Arkaitz González están participando en las Jornadas del Cómic de Avilés. Pablo Nosti

El talento asturiano despunta entre los grandes autores en las Jornadas del Cómic de Avilés

Xon de la Campa, Israel Álvarez, Arkaitz González y Dani Castaño repasaron su trayectoria en una mesa redonda y pusieron en valor el trabajo que se desarrolla a nivel local, así como las dificultades

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:43

Las Jornadas del Cómic de Avilés se han convertido en sus treinta años de vida en un evento de referencia internacional que atrae a ... los mejores autores, guionistas y dibujantes de la industria, talentos reconocidos en todo el mundo en el género europeo, pero también en grandes editoriales como DC o Marvel. Sin embargo, si de algo pueden presumir las jornadas de Avilés es de contar cada edición con lo mejor del talento asturiano y precisamente este miércoles se celebró en Avilés una mesa redonda en la que cuatro autores asturianos presentaron sus últimos trabajos y reflexionaron sobre la industria del cómic desde una perspectiva local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  6. 6 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  7. 7 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  8. 8 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  9. 9

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El talento asturiano despunta entre los grandes autores en las Jornadas del Cómic de Avilés

El talento asturiano despunta entre los grandes autores en las Jornadas del Cómic de Avilés