«El Avilés logró su realeza de casualidad tras una inesperada victoria ante el Sporting»

Hace un siglo que el fútbol avilesino puede presumir de realeza. En 1924 el príncipe Alfonso aceptaba la presidencia de honor del Stadium tras el ... visto bueno de Alfonso XIII y un año después se lograba la concesión de este prestigioso título que precedería al nombre del equipo avilesino desde entonces con orgullo. Todos los detalles sobre este hito deportivo y las curiosidades que lo rodean fueron recordadas ayer por Alberto Rendueles Vigil, abogado, periodista y escritor, colaborador de LA VOZ DE AVILÉS, que impartió una conferencia en el marco de ExfiAvilés, un acto en el que además se presentó un matasellos especial conmemorativo por esta efemérides.

Como bien explicó Rendueles en su ponencia, «la concesión del título de real fue fruto de una casualidad porque el equipo, entonces el Stadium, había sido invitado a un homenaje al príncipe Alfonso en El Molinón en agosto de 1924. Realmente no eran los avilesinos quienes tenían que participar en aquel partido, pero el Sporting de Gijón se quedó sin rival y les pidieron que fueran», relató ayer Alberto Rendueles.

Lo curioso es que el equipo anfitrión daba por hecha su victoria hasta tal punto que las medallas se grabaron con el nombre del club gijonés antes del encuentro. Sin embargo, los avilesinos se impusieron y los jugadores del Stadium se llevaron a casa aquellas medallas defectuosas que pasaron a la historia.

Los jugadores Álvaro y Cayarga participaron ayer en la presentación del matasellos especial conmemorativo

Más allá de lo deportivo, Alberto Rendueles explicó en su ponencia que la directiva del club avilesino aprovechó la ocasión. «Acudieron con un documento de solicitud para pedirle al príncipe Alfonso que aceptase la presidencia de honor del club que se concedió en el mes de septiembre y ya de paso, casi un año después, llegó la concesión del titulo real coincidiendo con otra visita del príncipe a Avilés», relató Rendueles.

El escritor y periodista también recordó otros hitos posteriores, como el cambio de nombre del Stadium al Avilés o la fusión con el Ensidesa que desembocaría en el Real Avilés Industrial, club que a día de hoy, le pese a quien le pese, mantiene la licencia federativa número uno del Principado de Asturias.

Además, al acto organizado por ExfAvilés acudieron los jugadores del Real Avilés Álvaro y Cayarga, junto a representantes del club blanquiazul, que presentaron un matasellos conmemorativo que se ha creado para celebrar el centenario de ese casual, a la par que merecido, título real del conjunto avilesino.