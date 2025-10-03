El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nuria Delmiro, Pedro Arboleya, Alberto Rendueles y José Ramón Rumoroso, con el matasellos. LVA

«El Avilés logró su realeza de casualidad tras una inesperada victoria ante el Sporting»

Alberto Rendueles Vigil, escritor y colaborador de LA VOZ, impartió una conferencia en ExfiAvilés en la que recordó este hito y se presentó un matasellos especial

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace un siglo que el fútbol avilesino puede presumir de realeza. En 1924 el príncipe Alfonso aceptaba la presidencia de honor del Stadium tras el ... visto bueno de Alfonso XIII y un año después se lograba la concesión de este prestigioso título que precedería al nombre del equipo avilesino desde entonces con orgullo. Todos los detalles sobre este hito deportivo y las curiosidades que lo rodean fueron recordadas ayer por Alberto Rendueles Vigil, abogado, periodista y escritor, colaborador de LA VOZ DE AVILÉS, que impartió una conferencia en el marco de ExfiAvilés, un acto en el que además se presentó un matasellos especial conmemorativo por esta efemérides.

