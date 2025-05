Avilés gana 230 habitantes en el primer trimestre del año gracias a las llegadas de otras provincias

Avilés lleva décadas preocupado por la merma de su población, que ha ido a la baja desde la reconversión industrial de mediados de los ... noventa. Desde entonces el camino es descendente, con años mejores y otros peores, y ahora mismo se está poco por encima de los 75.000 habitantes. El último dato oficial es el que da el INE referente a 2024, cuando se contabilizaban 75.351 habitantes. Bajar de ahí tiene su peligro, toda vez que esos 75.000 habitantes es la cifra que marca el Ministerio de Hacienda para ceder o no a los ayuntamientos «una parte del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco».

En los últimos años se han hechos esfuerzos por intentar atraer población foránea, toda vez que la tendencia de la natalidad hace imposible ganar población de forma natural, es decir, con un mayor número de nacimientos que de defunciones. Esta ha sido la única vía por la que la ciudad ha podido contener la sangría demográfica en los últimos años. Y esa parece seguir siendo la tendencia, a tenor de los datos del primer trimestre de este año. Entre enero y marzo Avilés ha llegado incluso a ganar habitantes. De acuerdo a las cifras facilitadas por el Ayuntamiento, el saldo es positivo en 230 habitantes.

Es todo un logro, toda vez que el número de personas fallecidas en ese mismo periodo fue de 252 mientras solo se registraron 75 nacimientos, una media de 25 al mes. Si no fuera por la inmigración, Avilés tendría ahora 177 habitantes menos que cuando se inició el año.

La llegada de personas procedentes de otros lugares, tanto de otros concejos del Principado como de otras provincias o del extranjero ha logrado este último trimestre dar la vuelta a la tortilla y convertir este saldo negativo en uno positivo. Durante enero, febrero y marzo llegaron a Avilés 407 personas más que las que se fueron.

Hasta hace bien poco, el saldo migratorio interno, es decir, el resultante de los movimientos de población dentro del país, solía ser negativo para Avilés. La ciudad perdía habitantes en favor de concejos como Castrillón, Corvera, Oviedo o Gijón, y también registraban muchas salidas a otras comunidades, principalmente a Madrid, pero también a León, Galicia o Barcelona. Ahora, sobre todo desde la pandemia, sucede al revés. Llega más gente de la que se va.

En ese primer trimestre se han contabilizado más altas que bajas tanto en los movimientos nacionales como en los internacionales. De otros lugares de España llegaron 433 personas, mientras que solo se dieron de baja en el padrón 118 avilesinos para registrarse en otros municipios. El resultado es positivo en 315 habitantes. Y también han llegado más extranjeros que emigrantes han partido de la ciudad. En este caso la diferencia es menor, pero supone otros 92 habitantes.

El resultado final, esos 230 habitantes más suponen una cifra muy positiva que, de mantenerse la tendencia durante todo el año daría un respiro a la ciudad y a su gobierno, que en los últimos años se ha marcado como uno de sus objetivos el de atraer población joven. Para ello se rehabilitaron las viviendas de maestros de La Luz, que ya han comenzado a ocuparse, un modelo que se quiere replicar en Versalles y Gutiérrez Herrero, y ha tratado de hacer aflorar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler ampliando y mejorando el programa Avilés Alquila.

Natalidad a la baja

De los datos de este primer trimestre del año llama la atención el escaso número de nacimientos. Si Asturias es, junto a Canarias, la región con una tasa de fecundidad más baja de toda España, Avilés va en esa línea, con menos de un hijo por mujer. De continuar al mismo ritmo que estos últimos meses, la ciudad cerraría el año con solo trescientos nacimientos, un nuevo récord a la baja.

Hace una década, en 2015, se contabilizaron casi el doble. Aquel año se cerró con 560 nacimientos. Por contra, las defunciones no han hecho más que ir al alza. Con una población cada vez más envejecida, no hay otra lógica. En el año 2020, la dureza de la pandemia dejó por primera vez más de un millar de fallecidos, una cifra que se rozó en 2021 y volvió a superarse en 2022, lo que denota que no era tan anecdótica.