Avilés repasa su historia desenterrando «pequeños tesoros» a través de la filatelia La exposición ExfiAvilés inaugura una nueva edición en la que celebra a través el centenario de adhesión de la parroquia de Valliniello al municipio avilesino

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:47

Vales del antiguo Economato de Llaranes, sellos de pueblos ejemplares de Asturias, correspondencia desde Cuba entre el siglo XVII hasta 1871 y hasta numismática con espacios tan emblemáticos de Avilés como los cines Marta y María. Son algunas de las «pequeñas joyas» que pueden encontrarse en el CMAE dentro de la exposición ExfiAvilés, organizada por el Grupo Filatélico Avilesino con la colaboración de los grupos filatélicos El Texu, de Gijón, y Río Negro de Luarca.

La exposición, que podrá verse hasta el 4 de octubre, fue inaugurada este lunes por el presidente del Grupo Filatélico Avilesino, José Ramón Rumoroso Rodríguez, quien puso en valor la necesidad de celebrar no solo el arte de coleccionar, sino también de contar la historia a través de sellos, medallas y documentos.

Ampliar Algunas piezas expuestas son de gran valor didáctico. L. L. P.

«La filatelia no es un hobby, es un ventana al pasado, una manera de contar historias a través de pequeños trozos de papel que han viajado por todo el mundo, cruzando fronteras y dejando una huella en cada uno de los destinos que han tocado», afirmó, destacando que cada sello es, además de una pequeña obra de arte, «un testimonio de momentos históricos, de avances tecnológicos, de cambios sociales, políticos y económicos».

Como muestra de ello, esta edición rinde homenaje al centenario de la adhesión de la parroquia de Valliniello al municipio de Avilés, efeméride para la que se ha creado un matasellos especial conmemorativo y un sello personalizado que desde hoy se pondrá en circulación.

El historiador y miembro del RIDEA, Román Antonio Álvarez, que este 30 de septiembre ofrecerá la charla 'Valliniello, 100 años: Crónica de un retorno', se encargó de llevar a cabo una introducción al contexto histórico de esta adhesión, cuyo proceso se inició en 1920 y culminó en 1925. Si bien previamente la parroquia había formado parte del asentamiento de Avilés en torno al siglo XII, no fue hasta hace cien años que se adhirió de forma definitiva al concejo. «Creo que los vecinos de Valliniello son los más avilesinos porque pudiendo no serlo, decidieron serlo», dijo en referencia a que fue el pueblo el que pidió a la diputación adherirse en 1920.

Otra de las efemérides que se llevarán a cabo esta semana será el centenario de la concesión del título de Real al Stadium Avilesino, hoy Real Avilés Industrial. Será el jueves cuando se ponga en circulación el sello personalizado con esta fecha.

Ángel Iglesias, presidente de la Federación Asturiana de Sociedades Filátiles ensalzó la colaboración entre los grupos filatélicos participantes en la exposición. Por su parte, Yolanda Alonso, concejala de Cultura, se encargó de clausurar la inauguración agradeciendo al Grupo Filatélico Avilesino su colaboración y compromiso con la ciudad. «A través de ese coleccionismo nos cuentan parte de la historia», señaló.