El gobierno local de Avilés asegura que «la cultura y el deporte seguirán siendo asequibles»

La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, aseguró ayer que «la cultura y el deporte seguirán siendo asequibles para toda la ciudadanía, ... y ese compromiso se reflejará en las propuestas fiscales», que su departamento está ultimando. La edil afirmó que «no habrá incremento de las tasas en las actividades» de las fundaciones, algo que se había planteado en unas primeras conversaciones informales en el seno del gobierno.

De momento la propuesta inicial no está cerrada. La previsión es hacerlo estas semanas y presentársela a los grupos políticos en octubre. «Cualquier medida de carácter fiscal o relativa a precios públicos se debatirá en los órganos correspondientes y se explicará con transparencia a la oposición y a la ciudadanía», explicó.

No se espera que sea este un año de grandes subidas, sino que todo apunta a que la apuesta general sea la contención, como también lo fue el año pasado. Sí se da por segura la subida del agua, ya que está sujeta a unas obligaciones contractuales, y resulta más complicado que haya una oposición en el Pleno que no permita sacar adelante el cambio de ordenanza, aunque haya que negociarla.

Si el año pasado se crearon nuevas tasas, como una de 70 euros por la celebración de matrimonios civiles, en este se prevé que se ponga en marcha la nueva tasa turística, una medida impulsada por el Principado y que en el gobierno se ve con buenos ojos, especialmente en el seno de Izquierda Unida.

La formación defiende que los turistas representan un gasto para las arcas públicas y que el pago de esa tasa ayudaría a compensarlo, pudiendo destinarse el dinero a la creación de nuevas infraestructuras y la preservación del patrimonio. IU tenía como objetivo que la nueva tasa pudiera implantarse ya este mismo verano, pero la normativa autonómica aún no se ha aprobado, por lo que habrá que esperar.

Cuando el año pasado se presentaron las ordenanzas, PSOE y Cambia Avilés ya daban por segura su puesta en marcha, y ahora el gobierno sigue defendiéndola, y parece que podrá contar al menos con el apoyo de Podemos, que también se ha manifestado públicamente a favor de este nuevo impuesto que abonarían los visitantes foráneos que pernoctasen bien en un establecimiento hotelero, bien en pisos turísticos.