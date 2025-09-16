El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil Raquel Ruiz. ARNALDO

El gobierno local de Avilés asegura que «la cultura y el deporte seguirán siendo asequibles»

La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, afirma que no se subirán las tasas de las actividades en las fundaciones municipales

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:47

La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, aseguró ayer que «la cultura y el deporte seguirán siendo asequibles para toda la ciudadanía, ... y ese compromiso se reflejará en las propuestas fiscales», que su departamento está ultimando. La edil afirmó que «no habrá incremento de las tasas en las actividades» de las fundaciones, algo que se había planteado en unas primeras conversaciones informales en el seno del gobierno.

