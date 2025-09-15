El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Actividad en el gimnasio del polideportivo del Quirinal. P. B.

PP y Vox reclaman la congelación de las tasas e impuestos de Avilés del próximo año

Los grupos de la oposición no comparten la necesidad de subir los precios inicialmente prevista por el gobierno municipal avilesino

Ruth Arias



Avilés

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:15

El gobierno de Avilés afronta estas semanas la tarea de aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año, y aunque parece lógico que alcance ... un acuerdo con sus socios de gobierno de Izquierda Unida, deberá buscar más apoyos para garantizar su aprobación, ya que tras la ruptura con Podemos el pasado febrero se he quedado en minoría. Esos apoyos parece que no va a poder encontrarlos en Partido Popular y Vox, que ayer se manifestaron contrarios a cualquier subida de tasas y precios públicos, como las que se dan por seguras del agua o las fundaciones.

