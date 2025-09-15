PP y Vox reclaman la congelación de las tasas e impuestos de Avilés del próximo año

El gobierno de Avilés afronta estas semanas la tarea de aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año, y aunque parece lógico que alcance ... un acuerdo con sus socios de gobierno de Izquierda Unida, deberá buscar más apoyos para garantizar su aprobación, ya que tras la ruptura con Podemos el pasado febrero se he quedado en minoría. Esos apoyos parece que no va a poder encontrarlos en Partido Popular y Vox, que ayer se manifestaron contrarios a cualquier subida de tasas y precios públicos, como las que se dan por seguras del agua o las fundaciones.

«Nosotros estamos en contra d e esos incrementos que se plantean», aseguró la portavoz de Voz, Arancha Martínez Riola. Sin ser tan tajante, su homóloga popular, Esther Llamazares, considera que «van a tener que explicar muy bien el porqué de estas subidas, porque no se puede engordar las obligaciones de los ciudadanos».

De momento, el PSOE no ha hecho aún ninguna propuesta formal a los grupos ni les ha trasladado información, algo que debería ocurrir a corto plazo. Pero el punto de partida no convence, ni siquiera la obligada subida del agua, marcada por el contrato de concesión del servicio. «Esa subida debería venir acompañada de un informe que llevo tiempo pidiendo y que no he conseguido», explica Llamazares, que teme que vuelva a ocurrir como hace unos años, cuando se realizó una revisión del contrato y se detectó una desviación de la conocida como 'tasa interna de retorno', es decir, de los beneficios de la empresa, que terminó con el Ayuntamiento entregando, no sin un arduo debate, dos millones de euros del remanente para compensar.

Sí, tal y como manifestó ayer el portavoz de Podemos, David García, encontrarán en apoyo de los morados para la aprobación de la futura tasa turística, pero los socialistas deberán negociar los votos para que pueda haber algún cambio en las tasas, que de otro modo quedarían congeladas.

Están ya aprobadas por el consejo de administración de la entidad, las tasas y precios de La Curtidora, que quedan congeladas, aunque sí se ha planteado subir los precios de la cafetería. Los alquileres, en cambio, se mantendrán iguales por undécimo año consecutivo ante la alta ocupación registrada tanto en las oficinas como en las naves.