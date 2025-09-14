El agua subirá el próximo año en Avilés un 3,1% y se baraja incrementar los precios de la fundación deportiva

El gobierno local de Avilés enfrenta estas semanas una de las cuestiones más importantes del año: la negociación de las ordenanzas fiscales, que marcan ... una buena parte de los ingresos que obtendrá en 2026 la administración local. De momento se han mantenido ya algunas conversaciones informales entre PSOE e Izquierda Unida, con la actualización de algunas tasas y precios como punto de partida.

El agua, un asunto espinoso para la coalición, que ha generado sonados enfrentamientos en el pasado entre ambas fuerzas políticas, subirá un 3,1%. Es lo obligado por el contrato de concesión y a Izquierda Unida no le queda más remedio que asumirlo. En el acuerdo de gobierno lograron arrancar el compromiso de que no se harían más aportaciones extraordinarias, como la que se aprobó en 2021 de dos millones de euros, pero quedó claro que las condiciones del contrato había que cumplirlas.

Además del agua, inicialmente se barajan otras subidas o actualizaciones de precios siguiendo también el IPC, como es el caso de las actividades y cuotas de la Fundación Deportiva Municipal. Estas, como las de la Fundación de Cultura, ya habían sufrido una subida ejecutada este año, cuando los precios se incrementaron en un 5% después de cinco años congelados, lo que supuso elevar en algunos céntimos el precio por hora de las actividades o la entrada a las instalaciones, según el caso. Este año podrían subir también de acuerdo al IPC con el objetivo de recortar la diferencia entre los gastos y los ingresos de que generan las distintas actividades, un mandato de la legislación estatal.

En general, se espera que la tónica general vuelva a ser la contención, como viene sucediendo en los últimos años. El año pasado el IPC no se tocó, tras las importantes subidas registradas en el mandato anterior, aunque sí se ha optado por subir gradualmente algunas tasas y precios de los distintos servicios que presta el Ayuntamiento, de forma que puedan ir acordes con la subida del coste de la vida y, por tanto, del gasto que genera su propia prestación.

Se ha avanzado también en la progresividad de algunos precios, especialmente en aquellos servicios que tienen un carácter más social, de forma que se adecúen mejor a las posibilidades de los beneficiarios de los mismos, una reclamación de Cambia Avilés que logró llevarse a cabo estableciendo más tramos de renta.

El gobierno local, no obstante, encara esta negociación en una situación algo más complicada que en los años anteriores tras la salida de Podemos. El acuerdo de gobierno con Cambia Avilés había allanado el camino para aprobar dos asuntos fundamentales cada año, como son las ordenanzas fiscales y los presupuestos. En estos años se han llevado a cabo negociaciones internas, no sin dificultad, pero finalmente se logró llegar a un entendimiento con los ediles de Cambia Avilés para aprobar ambas cuestiones. Este año, sin embargo, aunque el PSOE alcance un consenso con Izquierda Unida, le restarán aún dos votos para poder sacar las ordenanzas adelante.

Las negociaciones

Deberá, por tanto, garantizarse bien el voto favorable o la abstención de alguno de los grupos. Se volverá, por tanto, a la situación de los mandatos anteriores, cuando el Partido Socialista gobernaba en minoría y debía negociar con los grupos de la oposición determinados cambios en las ordenanzas fiscales. De esa manera se alcanzaron acuerdos con prácticamente todos los grupos, incorporando algunas de sus propuestas o mermando las pretensiones del gobierno en otros casos como las subidas del IBI, para ir logrando aprobar los cambios. A priori, Podemos debería ser el primer candidato, pero las tensas relaciones actuales abren la incógnita.