El Ayuntamiento abonará 9.680 euros a un bufete para personarse en el caso Pokemon

Prodis Abogados llevará la acusación particular del Ayuntamiento de Avilés en el 'caso Pokemon' que lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Lugo. El despacho se ha hecho con un contrato valorado en 9.680 euros. La personación del Consistorio en las diligencias previas de este procedimiento fue aprobada en el pleno del pasado 24 de mayo. Todos los concejales, salvo los tres no adscritos, votaron a favor de personarse en la causa que se sigue en Lugo contra la empresa Aquagest por los presuntos tratos de favor en su contratación. El Ayuntamiento de Avilés no figura como investigado, aunque sí tres exconcejales, Miguel Ángel y Elena Villalba, ambos de la extinta Asia y Carmen Vega, del PP. Investigados están también Joaquín Aréstegui, marido de Vega y expresidente de la junta local de este último partido, y seis exrepresentantes de Aquagest en el consejo de Aguas de Avilés.

En el Pleno en el que se aprobó la personación se lanzaron acusaciones directas de corrupción. Yolanda Suárez, concejala de Somos, afirmó que «Pilar Varela privatizaba y Joaquín Aréstegui cobraba», en alusión a la exalcaldesa con la que se aprobó el cambio de gestión del agua y el expresidente del PP de Avilés. Señaló que la iniciativa privatizadora partía del PSOE, pero necesitaba los votos de la oposición. La trama comenzaría, según ella, en la relación de los consejeros de la empresa con Joaquín Fernández, exalto cargo del PP en Asturias, continuaría con Joaquín Aréstegui y con su mujer y los exconcejales de ASIA». Acusó también al edil Constantino Álvarez, ahora no adscrito, de conocer los pormenores.