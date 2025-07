El Ayuntamiento de Avilés y el Puerto coordinan competencias en las zonas portuarias

El Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria acaban de renovar el convenio por el que ambas administraciones regulan sus competencias en dos ... espacios portuarios terrestres de uso general como son la avenida Conde Guadalhorce y en el paseo Manuel Ponga Santamarta.

Es objeto del presente convenio, que ya está publicado en el BOE, es establecer las pautas de colaboración en estos dos espacios que están definidos como zonas de acceso no restringido y se encuentran abiertos al uso general sin restricción ni limitación e integrado en la trama urbana, «siendo de acceso y circulación libre a la ciudadanía de Avilés».

Ambas administraciones suscriben que los cuerpos de policía que gestionan respectivamente colaborarán en lo que sea necesario dependiendo de las intervenciones que se lleven a cabo en estos espacios.

No obstante, teniendo en cuenta la apertura pública y no restringida de los espacios referidos, no sometidos a las obligadas restricciones impuestas como recinto aduanero, ambas partes reconocen mutuamente cualquier actuación del cuerpo de la Policía Local de Avilés «propia e inherente a sus funciones y competencias en orden a mantener el uso adecuado y pacífico de estas vías y espacios públicos».

Esto quiere decir que la vigilancia y control en los espacios mencionados que sea de usos y actividades portuarios o complementarios de los portuarios corresponderá a la Autoridad Portuaria de Avilés y por tanto actuará dentro de sus competencias de la Policía Portuaria.

Por otra parte, el convenio establece que la vigilancia y control en la avenida Conde Guadalhorce y en el paseo Manuel Ponga Santamarta, de los usos y actividades no portuarios, corresponderá en tal caso al Ayuntamiento de Avilés. Será por tanto responsable la Policía Local de la denuncia de infracciones y, en su caso, la retirada de vehículos indebidamente estacionados en estas zonas.

No obstante, y dentro de un convenio que ratifica la buena relación entra ambas administraciones, se comprometen a auxiliarse en el ejercicio de sus competencias. «Los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local y el personal de la Autoridad Portuaria ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de sus respectivos mandos.