El Ayuntamiento de Corvera ejecutará cerca de 40.000 euros para mejorar infraestructuras en el pueblo de Campañones Esta asignación sale de la compensación que el consistorio corverano recibe anualmente de Cogersa por la ubicación del vertedero en el Valle de Tamón

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 22 de agosto 2025, 18:31

El Ayuntamiento de Corvera destinará cerca de 40.000 euros para ejecutar una serie de inversiones y mejoras en Campañones, en la parroquia de Solís. Esta asignación forma parte de la compensación de 54.091 euros que el consistorio corverano recibe anualmente de Cogersa (Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias), por la ubicación del vertedero en el Valle de Tamón, territorio que Corvera comparte con Gijón, Carreño, y Llanera.

Las inversiones previstas tienen como fin la mejora de infraestructuras y de los espacios de uso público. Concretamente se llevará a cabo la reparación de la impermeabilización del Centro Social de Campañones, con una inversión de 2.734 euros; también se repararán las zonas deterioradas para evitar filtraciones y goteras en el edificio, un espacio fundamental para la comunidad.

Asimismo se llevará a cabo la creación de una solera para contenedores, construcción de una base de hormigón de 1.724 euros para evitar el encharcamiento y el barro en los días de lluvia; fresado y asfaltado en dos caminos, con una inversión de 24.694 euros.

Se ejecutará también el hormigonado el camino para mejorar los tramos en peor estado de este camino rural, con una inversión de 6.776 euros; además de la renovación de mesas y bancos en el Área Recreativa de Campañones, con un presupuesto de 1.562 euros, mejorando así las zonas de descanso; y, la renovación los dos elementos más deteriorados del parque biosaludable, con una inversión de 2.099 euros.

Además de las inversiones en infraestructura relatadas, la subvención de Cogersa también sirve para financiar actividades socioculturales en Campañones por un total de 14.500 euros. Esta inversión se destina a la celebración de las fiestas de Campañones y a sufragar los gastos de suministro eléctrico del Centro Cultural y las antenas WiFi de Campañones y Solís.

