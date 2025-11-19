La cohesión y modernización de los barrios en Avilés se llevará 36 millones en seis años Las líneas maestras del denominado Plan de Barrios se presentarán al Consejo de Participación Ciudadana en diciembre para terminar de perfilarlo

Reunión del PSOE e Izquierda Unida, este miércoles, en el Centro sociocultural José Ángel del Río Gondell, en Llaranes.

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

La movilidad, la modernización y dotación de los equipamientos, la sensorización de los servicios urbanos, la adaptación de los espacios públicos al cambio climático (suelos ... drenantes en parques, mejora de sendas naturales...), la creación de nueva vivienda destinada al alquiler, programas contra la soledad no deseada, un incremento y reordenación del calendario cultural, deportivo y de ocio, refuerzo al comercio local y nuevos programas de cohesión social. Son las nueve líneas del Plan de Barrios de Avilés que, acordado por el equipo de gobierno tras haberse reunido con las asociaciones vecinales, invertirá 36 millones de euros de 2026 a 2031. El objetivo es avanzar en la cohesión, que todos los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones a los servicios públicos con independencia de de donde vivan y que «no quede ninguno atrás» o, dicho de otra forma, «convertir a los barrios en la nueva centralidad».

El plan ha sido presentado este miércoles tras una última reunión que urgía celebrar porque esta es la partida que falta por incluir en el proyecto de presupuestos municipales de 2026 que, como ha asegurado la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, se presentará próximamente con la intención de llevarlo al pleno a finales de diciembre o principios de enero. Respecto al Plan de Barrios, tras haber definido las líneas básicas y contemplar ya algunas actuaciones concretas como el reclamado centro social y cultural de La Luz y Villalegre, se presentará al plenario del Consejo de Participación en diciembre para terminar de definirse.

