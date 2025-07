Brandon Sanderson: «El Celsius de Avilés es muy especial por eso vuelvo»

Alejandro L. Jambrina Avilés Miércoles, 16 de julio 2025, 20:46 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

Brandon Sanderson continúa levantando pasiones entre los miles de asistentes del Festival Celsius 232 que se celebra estos días en de Avilés. La 'Sandersonmanía' se ha apoderado de la ciudad y las calles de la villa son desde el pasado martes un hervidero de personas que hacen colas interminables para conocer al autor superventas y al resto del cartel de escritores que forman parte de esta edición del festival avilesino de fantasía, terror y ciencia ficción.

El propio Brandon Sanderson mantuvo este miércoles un encuentro con la prensa y reconoció que no es sencillo organizar su agenda estos días porque compagina este baño de masas con su oficio. «Escribí en el avión de camino a España, estoy escribiendo en el hotel y nunca paro de escribir, aunque es difícil encontrar un balance entre ser escritor y la agenda publicitaria», reconoce el autor, que no en vano ha escrito cerca de 40 novelas.

Su éxito es rotundo. Se estima que durante su carrera ha superado la cifra de los 40 millones de ejemplares vendidos y ha sido un crecimiento meteórico. Como ejemplo, cuando vino por primera vez a nuestro país en 2017 tenía 100.00 lectores en España y hoy son 1,5 millones. Sus ventas crecen un 30% cada año y por eso se ha convertido en el fenómeno literario más grande de la última década.

Con un éxito y una fama tan espectaculares, es obligada la pregunta de por qué decidió visitar Avilés cuando apenas se deja ver en eventos y convenciones en ningún país del mundo. Brandon Sanderson lo tiene claro: «He seguido volviendo por la increíble recepción que me dieron los lectores cuando vine por primera vez. El Festival Celsius es muy especial porque está abierto al público de manera gratuita y esto genera un sentimiento de comunidad entre los escritores y los lectores».

Según explicó el autor, «en las convenciones de EE UU lo normal es que se alcancen altos precios para poder acceder y esto hace que para los jóvenes sea mucho más complicado. En el caso del Celsius es especial porque se hace una celebración de los géneros en comunidad, todo el mundo puede venir a aprender y es el propio festival es un embajador de las buenas sensaciones que tenemos todos los que participamos».

Impresionado con el público

Los universos de fantasía que Brandon Sanderson ha ido tejiendo en sus novelas a lo largo de los años le han valido el reconocimiento mundial y a estas alturas es realmente complicado que haya un rincón en todo el mundo en el que no haya, al menos, un puñado de fans que lo reconozcan.

Sin embargo, el autor norteamericano reconoce que el recibimiento multitudinario que tuvo el pasado martes en su llegada a Avilés le dejó sin palabras. «Solo puedo decir '¡wow!'. La cantidad de gente que estaba esperándome y que llevaba horas haciendo cola incluso cuando yo no había ni aparecido fue increíble. A pesar de que todos los años tengo cierta expectativa, siempre subestimo al público de Avilés e incluso hay elementos de 'merchandising' que ya se han agotado en estos pocos días», comentaba aún sorprendido por el caluroso recibimiento en Avilés.

Aprovechando este hecho, Sanderson reflexionó durante la comparecencia con los medios para hacer balance de lo que ha cambiado su vida en los últimos años desde su primera visita a Avilés. «Todo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Me encantó mi primera visita a España, pero en aquel momento yo no era nadie y prácticamente nadie sabía quien era ni qué escribía. Parte de la culpa de que viniese entonces la tiene mi mujer, que vivió en Madrid por una beca de estudios, y ella me animó a venir aquella primera vez», recordó Sanderson.

El autor también aprovechó la ocasión para hablar sobre su proceso creativo. Por ejemplo, explicó la emoción que aún a día de hoy siente cuando escribe una escena que sabe que va a calar en sus lectores. «En ocasiones se me acelera el corazón al relatar escenas cruciales de mis libros. Siento la emoción que quiero que sientan los lectores y me imagino sus caras y el impacto que puede generar en ellos lo que estoy relatando», confesó Sanderson en su encuentro con los medios de comunicación.