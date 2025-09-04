El buen tiempo y el turismo ayuda a liquidar los excedentes en las rebajas de verano en Avilés

Pocas alegrías suele tener el pequeño comercio de Avilés en su lucha diaria por la supervivencia, pero este mes de septiembre se afronta ... de otra manera tras las buenas ventas con las que han concluido las rebajas de verano. Cierto es que la fiesta va por barrios, pero en general los comercios consultados coinciden en señalar que ha sido un buen verano gracias principalmente al tiempo y al turismo. Eso sí, si se compara con años precedentes quizás se pueda afinar señalando que esos visitantes no han gastado tanto como el pasado verano.

En el sondeo realizado por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) entre diferentes sectores y zonas comerciales, la impresión general de este periodo de rebajas de verano es positiva, aunque siempre con algún matiz.

Hay establecimientos que han apreciado menos turistas y otros que no han notado tanta afluencia en el verano, dado que hacen promociones a lo largo del año, pero los comercios de textil y calzado adulto e infantil consultados refieren buenas ventas. «Se ha podido liquidar el stock de verano», resumen.

Menos optimista es la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Avilés (ACEA). Los factores son los de siempre: lo que denominan 'competencia desleal' de las propias marcas con las que trabajan, que ponen precios más bajos o adelantan las rebajas en sus páginas web, la meteorología y las grandes plataformas de venta online. «Nos encantaría decir otra cosa, pero no podemos», se justifican.

Es más, ACEA está trabajando mano a mano con la Asociación Nacional del Comercio de Calzado «para que se nos escuche y se haga algo para frenar lo que va a ser una sangría de cierres». «Los propietarios de la mayoría de los negocios multimarca rebasan los 50 años. Una vez que se cierre no habrá relevo generacional porque no sale rentable», prevén.

La mayoría de los escaparates ya han retirado los carteles de 'rebajas', aunque queda algún perchero en el interior con restos. El cartel es, en ocasiones, un reclamo que invita a entrar en el comercio y ver todo un género puramente otoñal. Estas ventas en septiembre, que no suele ser un mes para tirar cohetes, son importantes para el ánimo del comerciante. Los gastos de las vacaciones y los que acarrea la vuelta al colegio inciden en unas economías familiares que se suelen apretar el cinturón este mes. A eso se le une un tiempo cambiante e inestable que despista a un consumidor todavía reticente a ponerse una chaqueta o quitarse las sandalias. Sin embargo, ya ha habido compras de cara al otoño y eso hace albergar esperanzas de que la nueva temporada pueda funcionar bien.

En la tienda de moda Beirut, por ejemplo, en la calle José Cueto, llevan vendiendo nueva temporada desde agosto. Su propietaria confirma que el verano ha ido bien y que julio incluso mejor que el mes de agosto. Tanto es así que sólo le queda un perchero con unas cuantas prendas. El resto ha volado.

Sensaciones muy parecidas transmiten en otros negocios de moda. En Mi Capitán, en la calle Rui Pérez, confirman que han tenido mucho cliente turista y no necesariamente comprando rebajas porque «aunque las ponemos el 1 de julio, recibimos todas las semanas mercancía y eso son prendas nuevas a precio normal». Al igual que su compañera, cree que julio pudo funcionar mejor que agosto.

La 'chaquetina'

En Kissing Room, en la Plaza del Carbayo, todavía lucen los carteles de 'rebajas' en sus cristales, aunque los excedentes quedan reducidos a una esquina. Aquí no podrían confirmar si julio fue mejor en ventas, pero sí que el turista es el que lleva la ropa de verano porque «los de aquí entramos a por 'la chaquetina'», ilustran gráficamente. Por eso, porque el tiempo influye en las compras, aseguran que las avilesinas ya han comenzado a comprar temporada. «Siempre queda gente que se va de vacaciones en septiembre y puede venir buscando algo, pero el principio de la temporada lo marca la vuelta al cole», asegura.

Siendo, por tanto, la meteorología uno de los principales condicionantes a la hora de comprar textil, que las estaciones vengan con sus precipitaciones y temperaturas medias habituales es importante para el pequeño comercio. Con un tiempo cada vez más cambiante es difícil de predecir, pero eso también se aprecia en unos percheros con una ropa cada vez más de entretiempo.