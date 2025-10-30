Simulacro de rescate para inaugurar la nueva sede de Cancomar en Avilés La empresa cuenta con una concesión de la Autoridad Portuaria para ofrecer mantenimiento integral a las embarcaciones con su foso de varada

Convertirse en el referente de la formación náutica de España y de los servicios marítimos integrales en el norte de España. Es el objetivo que se fija Cancoar, según señaló su director general, Federico Fernández-Trapa, conocido popularmente como 'Fico', ante el centenar de invitados que esta mañana participaron en la inauguración de sus nuevas oficinas centrales en la calle Pedro Solís y donde concentra los recursos que, hasta la fecha, se repartían en Gijón, Oviedo y Avilés.

Argumentos no le faltan para alcanzar su objetivo. Dispone de un equipo de veinte profesionales con una amplia experiencia en la mar, una cartera de formación con 32 especialidades diferentes y una metodología formativa donde la teoría y la práctica van de la mano, tanto en sus cursos de Formación Profesional reglada o enseñanza a la carta. Así, por ejemplo, dispone de un velero de catorce metros de eslora y capacitado para travesías transoceánicas por el que pasan sus alumnos en su proceso formativo.

De esta manera no es de extrañar que cada curso cerca de 500 estudiantes pasen por sus formaciones de Avilés que, desde hoy, se convierten en un espacio privilegiado por la cercanía en la que se encuentran las oficinas y la concesión portuaria de 2.000 metros de muelle, incluyendo un foso de varada.

De esta manera, los alumnos pueden participar en clases teóricas de seguridad o primeros auxilios, pero también de experiencias prácticas con sus equipos en la ría.

El foso de varada puede recibir embarcaciones de hasta 36 metros de eslora y ocho de manga y 45 toneladas. Con su filial Cancomar Services ofrece todo tipo de servicios de mantenimiento y reparaciones, pensando tanto en náutica recreativa, pesquera y también en embarcaciones de las administraciones públicas.

«Nos hemos sentido muy queridos»

La llegada de Cancomar a estas nuevas instalaciones es un ejemplo de la red de alianzas y colaboración existe en la ciudad. «Nos hemos sentido muy queridos y arropados en Avilés», confesó 'Fico'

Cancomar nació en 2006 en Gijón. No fue hasta 2021 cuando se asentó en el Hotel de Empresa de La Curtidora Primero con una oficina de 25 metros cuadrados que creció hasta los 200 metros cuadrados de superficie.

El salto del Hotel de Empresas a las nuevas instalaciones fue un proceso de maduración lento y seguro. La disponibilidad de las instalaciones que ocupa y la concesión de 2.000 metros cuadros de muelle fue clave para la evolución de la empresa. En ese camino, en 2023, con el respaldo del Punto de Atención al Emprendedor de La Curtidora nacía Cancomar Services completando su oferta.

De esa manera, Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Avilés colaboran para facilitar el desarrollo de un proyecto empresarial que busca atender las necesidades de formación del sector marítimo con una forma de ser muy especial. El «espíritu Cancomar» se nota en detalles como su disposición a compartir sus instalaciones con otra empresa, Girol Consulting, con la que coincidieron en La Curtidora. Esta terminaba su estancia en el Hotel de Empresas y entre ambas establecieron un acuerdo para compartir espacios.

