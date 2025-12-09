El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los Caños de San Francisco con las bocas manando agua en el momento en el que el equipo restaurador y el concejal de Obras comprobaron el buen funcionamiento después de los trabajos realizados. PALOMA UCHA

Los Caños de San Francisco, en Avilés, recuperan su historia

La reciente intervención ha permitido descubrir una atarjea y una tubería de cerámica de Miranda, y una antigua arqueta en dolomía de Bustiello

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Los Caños de San Francisco, en Avilés, se suman a los elementos del patrimonio histórico municipal recuperado por el Ayuntamiento en estos últimos años, aunque ... el agua todavía no se verá manar de forma continua hasta el próximo mes de mayo, cuando los técnicos de Patrimonio, de la Consejería de Cultura del Principado, entienden que el trabajo de restauración ejecutado en los últimos meses estará suficientemente asentado para que el agua circule sin volver a perjudicar a la estructura de esta fuente histórica. De hecho, la decisión sobre esta intervención que acaba de finalizar ha sido adoptada después de ver cómo evolucionaba la misma actuación ejecutada el año pasado en los Caños de Rivero, donde también Patrimonio ha aconsejado que el agua deje de manar tras examinar que la restauración, que también se abordó con la contratación de especialistas por parte del Ayuntamiento, no tiene los resultados esperados porque el agua que mana de sus bocas no deja que los materiales empleados en la recuperación se asienten definitivamente.

