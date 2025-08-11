El Carbayedo, en Avilés, se queda sin fiestas de San Roque

Desde que la asociación de vecinos El Hórreo dejase la organización de San Roque, las fiestas del barrio avilesino del Carbayedo han sido intermitentes ... y este verano de 2025 se vuelven a caer del calendario festivo. Es cierto que el barrio tiene poder de atracción suficiente sin necesidad de conciertos o puestos de mercadillo, pero también lo es que cualquier actividad organizada actúa como un imán para aquellas personas no tan asiduos a la zona.

No habrá, por tanto, celebraciones patronales en el Carbayedo este fin de semana, pero la agenda festiva municipal no permanecerá en blanco. El jueves 14 y el viernes 15 se celebra el XXI Festival La Mar de Ruido y, del 15 al 17 de agosto, tanto el Espacio Nintendo como el Trofeo 3X3 de baloncesto.

En 2019 fue el primer año que un grupo de hosteleros cogió el guante, contrató unos cuantos conciertos y se pudo cubrir el expediente de las fiestas. Con éxito, porque las fiestas del Carbayedo siempre son exitosas. 2020 fue el año de la pandemia y, dadas las múltiples restricciones, no hubo opción alguna a festejar San Roque. En 2021 y 2022 parece que el tejido asociativo del barrio se dejó llevar por la tendencia y tampoco se organizó nada. Sin embargo, la joven asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo, a pesar de sus reticencias para meterse en la planificación de las fiestas, tomó las riendas en 2023 y, en colaboración con la hostelería, presentó un cartel más que digno. Salió tan bien que repitieron en 2024, pero en contra de su voluntad.

Raúl Blanco, presidente de Disfruta Carbayedo, ha repetido que es necesario que haya una Comisión de Festejos porque la suya, más centrada en revitalizar la red comercial del barrio, no puede asumir esta serie de tareas sin dejarse la piel en ello.

Así que tras dos años de esfuerzos en los que aseguraron que «no podíamos permitir que El Carbayedo se quedase sin su fiesta», en este 2025 han decidido tirar la toalla porque saben que si siguen al frente no aparecerá nadie que asuma la tarea. Las fiestas de San Roque siempre son la antesala de las de San Agustín y siempre han tenido un gran tirón, incluso cuando el programa de actos mermó sustancialmente.

Las fiestas de los barrios son, en los últimos años, de ida y vuelta. Las asociaciones de vecinos renovadas suelen tener el empuje y las ganas necesarias para involucrarse en su organización, pero el desgaste pasa factura enseguida. El Nodo es un ejemplo de ello. Solo barrios como Llaranes y Versalles, que cuenta con comisión de festejos, tienen garantizada año a año la celebración patronal, puesto que ese es su principal cometido.