La parrilla siempre se instala bajo el hórreo. MARIETA

El Carbayedo, en Avilés, se queda sin fiestas de San Roque

Ni la asociación vecinal ni la de comerciantes ni los hosteleros asumen una labor muy trabajosa que ya no encontró organizadores años atrás

C. R.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:24

Desde que la asociación de vecinos El Hórreo dejase la organización de San Roque, las fiestas del barrio avilesino del Carbayedo han sido intermitentes ... y este verano de 2025 se vuelven a caer del calendario festivo. Es cierto que el barrio tiene poder de atracción suficiente sin necesidad de conciertos o puestos de mercadillo, pero también lo es que cualquier actividad organizada actúa como un imán para aquellas personas no tan asiduos a la zona.

