El primer tramo del nuevo trazado de la carretera a Peñas estará operativo en abril

La firma del acuerdo a cuatro bandas entre el Ayuntamiento de Avilés, el Principado, la Autoridad Portuaria y la empresa Acciona para el nuevo ... desarrollo urbanístico en la margen derecha en la cantera de El Estrellín dio paso a una serie de actuaciones urbanísticas que son necesarias para ampliar la zona logística del puerto y recuperar medioambientalmente este espacio. Entre ellas se encuentran las relativas a la modificación del trazado la carretera AS-328, que es la que une Avilés y Faro de Peñas. La última reunión de la comisión de seguimiento de este acuerdo concretó algunos plazos revisando el avance de las obras. La primera que se inició fue el nuevo trazado de la carretera a Peñas y atendiendo a la marcha de los trabajos se puede concretar ya cuando estará operativo el primer tramo del nuevo trazado de esa carretera. Según anunció ayer la Autoridad Portuaria, será el próximo mes de abril tras la estabilización y revegetalización del talud en lo que se trabaja desde hace meses y que obliga a que la circulación se haya reducido a un único carril mientras duren las obras.

Tramitación administrativa

En la reunión en la que participan representantes de la Autoridad Portuaria, de Puertos del Estado, del Principado, del Ayuntamiento y de la empresa que gestiona la cantera también se analizaron los avances en cuanto a una tramitación administrativa y urbanística que es muy compleja ya que implica a las tres administraciones. En este sentido, la modificación del trazado de la carretera AS-329 (Avilés-San Juan de Nieva), que también verá desplazado su actual trazado hacia el interior, junto al límite de la cantera, cuenta desde esta semana con informe favorable de evaluación ambiental emitido por el Principado. A partir de ahora, la previsión es que el proyecto constructivo definitivo esté listo el próximo mes de marzo.

Se trata de una actuación que permitirá mejorar la seguridad de este vial con la supresión de varias curvas y la incorporación regulación y distribución de los tráficos rodados. Además, su entorno contará con un itinerario peatonal y un carril-bici.

Es precisamente el desplazamiento hacia el Este de esta carretera lo que permitirá liberar la zona sobre la que se ampliará en unos 80.000 metros cuadrados la superficie portuaria en la margen derecha de la ría, incorporando un espacio que formará un continuo con el tramo norte del muelle de Valliniello, al desaparecer la carretera.

Con todo, según los datos analizados en la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo firmado el año pasado entre las administraciones y Acciona, se estableció el año 2028 como el de finalización de los trabajos y proyectos establecidos en el convenio urbanístico.

En la reunión, de manera paralela, también se analizaron otros asuntos y se concluyó que continúan «a buen ritmo» los trabajos de excavación necesarios tanto para el nuevo trazado de la AS-329 como para la nueva explanada portuaria de 80.000 metros cuadrados.

Reunión de la comisión

Y avanzan también los trabajos administrativos que culminarán en las modificaciones, en dicho ámbito, tanto del Plan General de Ordenación (PGOU) de Avilés como de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Avilés.

La Comisión de Seguimiento del citado convenio se reunió este pasado miércoles en la sede de la Autoridad Portuaria de Avilés para repasar las actuaciones en marcha, la evolución de los trabajos y la previsión de ejecución del conjunto de actuaciones.

En este órgano participan por la Autoridad Portuaria su presidente, Santiago Rodríguez Vega; el director, Ramón Muñoz-Calero; la jefa del Departamento de Infraestructuras, Olga Sánchez; Estela Álvarez Campelo, jefa del Departamento de Dominio Público; y Alejandro Varas, jefe del Departamento de Sostenibilidad. Mientras que por Puertos del Estado la representación es de Alicia Paz Antolín, abogada del Estado.

Natalia García Álvarez, técnica de la dirección general de Infraestructuras es la representante del Principado en este órgano. Los miembros de este órgano del Ayuntamiento de Avilés son Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico; y Andrea del Cueto, directora de Servicios Técnicos. La empresa Acciona también tiene también dos miembros en esta comisión que sigue los avances del convenio urbanístico que son Eduardo Montes de Frutos. jefe la Zona Norte de la compañía y Roberto Andrés Martínez. director facultativo de la explotación de El Estrellín.