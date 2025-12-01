El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen aérea de la intervención que se está llevando a cabo en la cantera de El Estrellín y los viales regionales de la margen derecha de la ría. A. P. A.

El primer tramo del nuevo trazado de la carretera a Peñas estará operativo en abril

La intervención en la cantera de El Estrellín que dotará al Puerto de 80.000 metros cuadrados más se completará en 2028

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:01

La firma del acuerdo a cuatro bandas entre el Ayuntamiento de Avilés, el Principado, la Autoridad Portuaria y la empresa Acciona para el nuevo ... desarrollo urbanístico en la margen derecha en la cantera de El Estrellín dio paso a una serie de actuaciones urbanísticas que son necesarias para ampliar la zona logística del puerto y recuperar medioambientalmente este espacio. Entre ellas se encuentran las relativas a la modificación del trazado la carretera AS-328, que es la que une Avilés y Faro de Peñas. La última reunión de la comisión de seguimiento de este acuerdo concretó algunos plazos revisando el avance de las obras. La primera que se inició fue el nuevo trazado de la carretera a Peñas y atendiendo a la marcha de los trabajos se puede concretar ya cuando estará operativo el primer tramo del nuevo trazado de esa carretera. Según anunció ayer la Autoridad Portuaria, será el próximo mes de abril tras la estabilización y revegetalización del talud en lo que se trabaja desde hace meses y que obliga a que la circulación se haya reducido a un único carril mientras duren las obras.

