El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza de España de Avilés se abarrotó de público para disfrutar del espectáculo del Teatro Real.

Ver 10 fotos
La plaza de España de Avilés se abarrotó de público para disfrutar del espectáculo del Teatro Real. Álex Piña

La pasión por la ópera triunfa en Avilés con el espectáculo de la Carroza del Teatro Real

Los avilesinos arropan a la Carroza del Teatro Real en la primera visita del espectáculo musical a la ciudad para cerrar las fiestas de San Agustín

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:11

A las siete menos diez de la tarde de este jueves ya sonaban los primeros aplausos en los ensayos generales y los avilesinos comenzaban ... a guardar sitio para las sillas situadas delante del escenario de La Carroza del Teatro Real, el espectáculo musical creado por el Teatro Real para que sus jóvenes músicos divulguen la música por España. La de este jueves fue la primera visita para un espectáculo de algo más de noventa minutos con cuatro cantantes y un pianista que interpretaron los temas más conocidos de la ópera y la zarzuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  4. 4 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  5. 5 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  6. 6 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  7. 7 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  8. 8

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La pasión por la ópera triunfa en Avilés con el espectáculo de la Carroza del Teatro Real