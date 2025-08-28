La pasión por la ópera triunfa en Avilés con el espectáculo de la Carroza del Teatro Real

A las siete menos diez de la tarde de este jueves ya sonaban los primeros aplausos en los ensayos generales y los avilesinos comenzaban ... a guardar sitio para las sillas situadas delante del escenario de La Carroza del Teatro Real, el espectáculo musical creado por el Teatro Real para que sus jóvenes músicos divulguen la música por España. La de este jueves fue la primera visita para un espectáculo de algo más de noventa minutos con cuatro cantantes y un pianista que interpretaron los temas más conocidos de la ópera y la zarzuela.

La soprano Rosa Gomariz, la mezzosoprano Alejandra Acuña, el tenor Eduardo Pomares y el barítono Román Bordón, con Samuel Martín como pianista acompañantes, afrontaron sin miedo un repertorio donde el dúo de las Flores de 'Lakme' de Léo Delibes iba de la mano con las obras del maestro Sorózabal. Todos ellos son jóvenes músicos, con una incipiente carrera y forman parte de la primera generación del programa Crescendo del Teatro Real, donde jóvenes cantantes han recibido un apoyo específico para saltar a la profesionalidad y desarrollar su carrera musical.

«Para nosotros es algo muy especial», aseguraba antes de la actuación Alejandra Acuña, «porque es una actuación mucho más cerca del público que cuando estamos en los teatros. En cierta manera, estamos volviendo a los orígenes».

La sobria escenografía con un piano y fondo negro y la caja escénica rodeado con las letras que la anuncian evocaban el aire de los carromatos que recorrían las localidades con diferentes propuestas artísticas en otros tiempos. Los intérpretes actuaron con trajes de gala, exhibiendo su complicidad y cariño hacia el público avilesino.

Alejandra Acuña destaca la oportunidad que supone para muchas personas disfrutar de este tipo de propuestas musicales. «Hay personas no van al teatro para ver una ópera o zarzuela porque les impresiona todo el aspecto social que rodea una representación. Aquí sólo tienen la música y pueden disfrutar de ella, descubren lo que es la ópera y la zarzuela», apuntó.

Naturalmente, no faltaron los aficionados que disfrutaron del talento de los cuatro intérpretes y del pianista.