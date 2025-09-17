El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las conferencias en los cursos de la Cátedra de Cine. MARIETA

La Cátedra de Cine de Avilés inaugura el curso con unas jornadas sobre cine y sostenibilidad

La programación este mes de septiembre continuará con un curso de formación para el público sobre el género español Fantaterror

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:31

El nuevo curso de la Cátedra de Cine de Avilés, que dirige Enrique Meléndez Galán, se inaugura esta semana con las Jornadas Pantalla 2030, ... Cine, ODS y Universidad, y continuarán la próxima con un nuevo curso destinado a formar al público dividido en cuatro sesiones y dedicado en esta ocasión al Fantaterror, el cine de género fantástico y de terror producido en España en los años sesenta y setenta del pasado siglo.

