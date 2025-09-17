La Cátedra de Cine de Avilés inaugura el curso con unas jornadas sobre cine y sostenibilidad

El nuevo curso de la Cátedra de Cine de Avilés, que dirige Enrique Meléndez Galán, se inaugura esta semana con las Jornadas Pantalla 2030, ... Cine, ODS y Universidad, y continuarán la próxima con un nuevo curso destinado a formar al público dividido en cuatro sesiones y dedicado en esta ocasión al Fantaterror, el cine de género fantástico y de terror producido en España en los años sesenta y setenta del pasado siglo.

Las jornadas que comienzan mañana jueves son fruto de una colaboración entre cátedras de la Universidad de Oviedo (la de Avilés y la Concepción Arenal de Agenda 2030) y de la Universidad de Granada (La Huella Verde). En ellas se explorará el papel del cine como agente de reflexión y cambio en relación con la sostenibilidad y la justicia social. Cortometrajes presentados al Festival Jóvenes Realizadores de Granada servirán también para poner sobre la mesa algunos de los temas de actualidad que afectan directamente a la industria del cine.

Un encuentro con Montse Ogalla, consultora green, que hablará del rol de su oficio en la actual industria abrirán las jornadas mañana a las 19 horas en el Centro de Servicios Universitarios y el viernes , a las 18 horas, se celebrarán dos mesas redondas en las que participarán María José Pérez, de la empresa Ecometraje; y de Bilal Lebou, de Modexpor. Las mesas la completarán Antonio Miguel Arenas, director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada y Enrique Meléndez, director de la Cátedra de Cine de Avilés.

Por lo que se refiere al curso de formación de público, tendrá cuatro sesiones que arrancan el día 22. Es la segunda edición tras la dedicada al Expresionismo Alemán y en esta se desgranará el contexto, las características y el legado de una de las aportaciones más personales de España a la historia del cine, el Fantaterror.

Christian Franco, director de la Filmoteca de Cantabria; Jesús Palacios, escritor y crítico de cine; Rubén Sánchez Trigos, escritor, guionista e investigador; y Jimina Sabadú, escritora, guionista y directora, serán los ponentes. Cada una de las cuatro sesiones se acompañarán del visionado de sendos clásicos que servirán para recorrer los aspectos comentados en la parte teórica.

Las personas interesadas en acudir a la totalidad del curso podrán inscribirse, de forma gratuita, en el mail soformacionpublicos@gmail.com. Las que sólo quieran acudir al visionado de las películas no necesitarán inscripción previa.