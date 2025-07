El Celsius de Avilés se presenta como el festival de ciencia ficción más importante de Europa

Santy Menor Avilés Viernes, 11 de julio 2025, 15:43 Comenta Compartir

El XIV Festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés Celsius 232 se presentó en la sala de prensa del Ayuntamiento como la convención «más importante de Europa» de los citados géneros, algo que ha puesto de manifiesto la visita de su principal reclamo para esta edición, Brandon Sanderson, que acudirá solo a tres citas todo el año: Nueva York, San Diego y Avilés. Participaron en el acto la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y dos de los tres organizadores, Jorge Iván Argiz y Cristina Macía, pues Diego García no pudo acudir en esta ocasión.

El festival, que tendrá lugar del 15 al 19 de julio, reunirá a miles de aficionados a la fantasía, literatura, cómic, cine o videojuegos de las temáticas más imaginativas, y que en el apartado de artistas internacionales cuenta junto a Sanderson con autoras de la talla de Barbara Hambly, Moira Buffini o Aliette de Boadard, y entre los autores Lev Grossman o el regreso de Adrian Tchaikovsky, por citar algunos.

No faltarán tampoco los más destacados autores de la anticipación en España, nombres como Ana Campoy, César Mallorquí, Elia Barceló, Rosa Montero o Javier Sierra. «Nuestra idea, aunque estamos encantados y muy agradecidos por su visita y no estamos ciegos, es que esto no sea la 'Sanderson Con'. Hay otros 199 autores muy interesantes y estamos seguros de que la gente hará muchos descubrimientos aquí y se crearán muchos lazos de unión», comentan los organizadores.

Sanderson, en Camposagrado

Con epicentro en la Casa de Cultura y la plaza de Álvarez Acebal, este año se suman a los recintos espacios como la Casa de las Mujeres o el Centro de Servicios Universitarios, mientras que la carpa para firmas de Sanderson estarán ubicada en Camposagrado, con entradas agotadas desde hace días. Presentaciones de libros, firmas, charlas, conferencias, reuniones en torno a diferentes temas, los autores conversando a la mesa de los cafés del casco histórico... Se espera una ciudad llena, con la resonancia de la atracción turística y con la cultura como motor económico.

«Es sin duda la actividad más importante del verano a nivel cultural en Avilés. Vendrá gente de toda Europa atraída por Sanderson, nos consta que los hoteles están llenos y lo que más nos gusta es que vienen muchos adolescentes. Esto quiere decir, por un lado, que leen, y por otro que al final podemos hacerle frente con literatura a festivales de música», sonreía la concejala Yolanda Alonso.

Dentro del programa oficial, además de las presentaciones y encuentros que componen su núcleo, el corazón del festival está conformado por las actividades paralelas, con esperadas secciones ya tradicionales, convertidas en referentes para todos los públicos. Así, habrá cine en la calle, cosplay, esgrima antigua, historia oculta de la música, jornadas de doblaje, mitología, teatro, juegos de rol... «Una de las novedades es también la historia oculta del tatuaje. Al final estamos alimentando a frikis jóvenes que tienen que darnos el relevo porque nos estamos haciendo mayores», bromeaban Jorge Iván Argiz y Cristina Macía.

Temas

Avilés