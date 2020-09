Más de un centenar de comercios de Avilés esperan el permiso de Sanidad para la feria comarcal Salón 'Stock Auto' celebrado en noviembre del pasado año en el pabellón de La Magdalena. / MARIETA El gobierno regional aún no ha autorizado la celebración del evento del 25 al 27 de septiembre en el recinto de La Magdalena ALBERTO SANTOS AVILÉS. Jueves, 10 septiembre 2020, 00:28

Más de un centenar de comercios de la comarca de Avilés viven una situación de calma tensa ante la falta de noticias del gobierno regional sobre la autorización del evento. El tiempo apremia y tanto la Cámara de Comercio de Avilés como los ayuntamientos involucrados necesitan conocer antes de finales de esta semana si Sanidad permite la celebración de una feria que se espera con los brazos abiertos para intentar recuperar parte de las ventas perdidas a causa de la pandemia del coronavirus.

Todo está ya contratado y en marcha para que la Feria del Comercio y Servicios se celebre con total garantía de protección sanitaria del 25 al 27 de septiembre. No obstante, es requisito fundamental que el comité de expertos del Principado dé su visto bueno. En el caso de que no sea así o que la respuesta se retrase más allá de principios de la próxima semana, la feria no se celebrará.

En el peor de los escenarios en el caso de que no haya autorización, la Cámara y los ayuntamientos de la comarca de Avilés se sentarían a valorar si se suspende de forma definitiva o se buscan nuevas fechas más adelante, en función de la evolución de la pandemia.

La Cámara de Comercio tiene cerrado un exhaustivo protocolo de seguridad e higiene, que incluye un control de todo el recinto desde la llegada de visitantes hasta la salida, además de la reducción de aforo para adaptarlo a la normativa. Además, el pabellón de La Magdalena es único en Asturias por su espacio amplio y diáfano, tanto en el exterior como en el interior.

La Feria de Comercio y Servicios suma ya más de un centenar de expositores repartidos entre las diferentes áreas de negocio. Está prevista del 25 al 27 de septiembre, con acceso gratuito, y contará con una representación del sector comercial, de automoción y de servicios.

La sección destinada al automóvil cuenta ya con una ocupación superior al 80%, el mismo porcentaje que ya está ocupado en el área de comercio y servicios. La feria fue presentada el pasado mes de junio y se ha incluido dentro del documento de medidas para la recuperación económica tras la pandemia. En ella se han implicado además de los consistorios locales algunas entidades financieras.